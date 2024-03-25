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Körfezli kızlar Rüzgarlıbahçe’ye gol yağdırdılar 9-1

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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı İstanbul Rüzgarlıbahçe Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’nı 9-1 yenerek adeta gol yağmuruna tuttular.

Körfezli kızlar Rüzgarlıbahçe’ye gol yağdırdılar 9-1 mask
Körfezli kızlar Rüzgarlıbahçe’ye gol yağdırdılar 9-1
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Kadınlar Futbol 3. Ligi 14. Grupta Körfez ekibi geçtiğimiz hafta sonu Cumartesi günü Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan karşılaşmada İstanbul ekibi Rüzgarlıbahçe Spor Kulübü ile karşılaştı. Bol gollü geçen maçtan Körfez ekibi rakibini farklı yenerek yoluna devam etti.

Maçın hemen başında 3. dakikada Tuğçe Polat’ın attığı golle 1-0’ı yakalayan Körfezli kızlar 26. dakikada Ece Sude Bina’nın penaltıdan attığı golle durumu 2-0, 36. dakikada Zeynep Meryem Tanış’la 3-0 yaptı. Rakip İstanbul takımı 42. dakikada durumu 3-1 yaptı ama gol sevinçleri 1 dakika sürdü. Yediğimiz golün hemen ardından 43. dakikada Sibel Cebe cevap verdi 4-1 oldu. Maçın ikinci yarısında 54. dakikada Tuğçe Elibol 5-1, 67. dakikada Rana Gül Cimşit 6-1, 72 ve 75. dakikalarda Tuğçe Elibol 8-1 olurken maçın sonlarına doğru 80. dakikada Yağmur Kaya sahadaki gol yağmurunu bitirerek durumu 9-1 yaptı maç bu sonuçla bitti.

Alınan farklı skorla maç sonu soyunma odasında Körfezli kızlar büyük bir sevinç yaşadılar.

Körfezli kızlar Rüzgarlıbahçe’ye gol yağdırdılar 9-1

Kaynak: Bülten

# Körfez, hafta, İstanbul
# KÖRFEZ BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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25 Mar 2024 - 11:47 - Spor --- Okunma

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