İzmit Belediyesi sahip çıkmadı: Tarihi yansıtan park harabeye döndü...

TARİHİ ALAN NE HALE GELDİ!

AK Parti döneminde onlarca ev ve tarihi eserin restore edilerek turizme kazandırıldığı Tarih Koridoru’nun devamında bulunan ve adeta açık hava müzesi olarak adlandırılan Akçakoca Meydanı’nda bulunan Kayı Boyu Günlük Yaşam Alanı görenleri korkutuyor. Türk Devlet Adamları’ndan izlerin de taşındığı alanda kültürel miras olarak yapılan alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in döneminde bakımsızlıktan harebeye döndü. Alanda bulunan çadır parçalanırken, kadın ve çocuk mankenleri yosun tuttu. Ünlü korku filmi Elm Sokağı’nı andıran görüntüler, bölge sakinlerini de ürkütüyor.

Kaynak: Haber Merkezi