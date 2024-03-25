Tutuş, "İzmitlilerin artık yalana karnı tok"

Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Kireçocakları'nda roman vatandaşlar ile bir araya geldi. Roman vatandaşların yoğun ilgi gösteriği programda konuşan Tutuş, “Bizler aynı mahallede yaşayan insanlarız. Amacımız hizmet etmek. Sizleri kandırarak oy isteyecek durumda değiliz. Evlerimiz yan yana, biz komşuyuz " dedi.

COŞKUYLA KARŞILANDI

Roman vatandaşlar tarafından coşku ve ilgiyle karşılanan Tutuş konuşmasının devamında, “31 Mart akşamı sizlerin de desteği ile icracı makama oturduğumuzda, tek amacımız var sizlere hizmet etmek. Bu anlamda siz bize güveniyorsunuz, bizler de bu güveni boşa çıkartmayacağız. İzmit'imizde merkezimize milletimizi oturtarak hizmet edecek, projelerimizi hayata geçireceğiz.

“YALANLARA KARNI TOK”

Biz seçime günler kala hizmet etmesi gerektiği gerçeğini görenler gibi değiliz. Hemşehrilerimizi seçim süreci boyunca hiç kandırmadık. Tüm samimiyetimiz ile kucaklaştık. Ama birileri süreç boyunca sürekli yalanlarıyla sizleri kandırdılar. Ama benim İzmitli hemşehrilerim akıllıdır. Bu yalanlara karnı toktur.

BİR ARAYA GELEMİYORLAR

Kendi partilileri dışında kimseyle bir araya gelemiyorlar. Nereye gitse yapmadığı hizmetleri hemşehrilerimiz yüzüne vuruyor. Hemen yine yalanlara sarılarak, hemşehrilerimizi kandırmaya çalışıyor. Çöpleri toplamak için meclisin onayına gerek yok. İnanın ben hizmet yapacağım dediğinde hiç engel olmadık” dedi.

Kaynak: BÜLTEN