İzmit’e üniversite diş hastanesi geliyor

5 KATLI BİNADA HİZMET VERECEK

Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Üniversitesi’nin ardından kentin üçüncü üniversitesi olarak 2020 yılında hizmete giren KOSTÜ gelişmeye devam ediyor. Toplam 5 fakültesi bulunan ve kentin tek vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyan KOSTÜ şimdi de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni açmaya hazırlanıyor. Yeni merkez İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde Kanlıbağ mevkiinde hizmet verecek. Cadde üzerinde daha önce Özüer Mobilya tarafından kullanılan binaya açılacak merkez için çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

BU HAFTA AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Gerek tıbbi gerek diğer donatıların bina içerisinde yerini aldığı yeni merkezin yakında açılması hedefleniyor. Binanın eksi 1. katında teknik birimler ve merkezi sterilizasyon ünitesi birimleri yer alacak. Binanın giriş katı, birinci ve ikinci katlarına yayılmış şekilde toplam 60 tane klinik bulunuyor. Bina giriş katında genel anestezi ünitesi, radyoloji ünitesi, ilk muayene kliniği, engelli kliniği, tuvaletler, medikal muhasebe, hasta hakları birimi bulunuyor. İkinci ve üçüncü katta kliniklerle birlikte tuvaletler yer alırken dördüncü kat idare katı olarak planlandı. Bebek bakım odası ve ibadethane de dördüncü katta yer alıyor. Binanın en üst katı ise teras olarak kullanılacak.