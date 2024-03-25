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Katıldığı ilk uluslararası yüzme yarışlarından başarıyla döndü

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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzme sporcusu Fatih Emre Kartal, katıldığı ilk uluslararası yüzme yarışlarında tecrübeli rakipleri arasında sıralamaya girmeyi başardı.

Katıldığı ilk uluslararası yüzme yarışlarından başarıyla döndü mask
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Edirne'de 22-24 Mart tarihlerinde düzenlenen Uluslararası 5. Edirne Kupası ve Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçme Yarışlarına katılan Körfez Gençlerbirliği sporcusu Fatih Emre Kartal, 15 yaş grubu serbest stil 800 metre yarışlarında şampiyona 4'üncüsü ve 1500 metrede de şampiyona 7'ncisi oldu.

Körfez Gençlerbirliği SK Yüzme Başantrenörü Samet Işık, "Sporcumuz elde ettiği derecelerle geleceğe umutla bakmamıza vesile oldu. Sporcumuzu, ailesini, ekibimi tebrik ediyorum. Bizlere ve sporcularımıza her zaman destek olan Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt'e de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle sporcularımız bugün uluslararası arenada yarışarak başarılı oluyorlar. Başarılarımız ve sporcu sayımız her geçen gün artıyor. Körfez ilçemiz spor kenti oldu" dedi.

Kaynak: İHA

# Körfez, HER, Türkiye
# KÖRFEZ BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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25 Mar 2024 - 11:59 - Spor --- Okunma

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