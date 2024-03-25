Gençlerden Çetinkaya’ya tam destek

Karamürsel sahilinde toplanan gençler, Mesut Çetinkaya için “Bizim Semtin Gençleri”, “Mutlu Mesut Karamürsel” yazılı pankartlar asarak “Gençlik aşkıyla, Karamürsel sevdamızla, Mutlu Mesut Karamürsel” sloganları attı. Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya gençlerin sürprizi karşısında duygu dolu anlar yaşayarak, “Karamürsel’imize 31 Mart’ta zaferi kazandıracak gençlik burada, hepinizden Allah razı olsun” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.