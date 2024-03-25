Ölmez: Köylerimizde hizmet seferberliği başlatacağız

“PROJE VE ESERLERİMİZ KONUŞULACAK”
Yoğun saha programlarını Kandıra’nın her köşesinde durmadan, yorulmadan sürdüren AK Parti ve Cumhur ittifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, Katçalı Mahallesi'nde gerçekleşen iftar programında vatandaşlarla buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen programda konuşan Ölmez, “Kandıra'da yeni dönem sadece ve sadece projelerimiz, eserlerimiz konuşulacak” dedi.
“KANDIRA İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIM”
Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Kandıra Belediye Başkan Adayı Ölmez, “1 Nisan itibarıyla, köylerimizde hizmet seferberliği başlatacağız. Ben de sizler gibi bir çiftçi, köyde yaşayan bir vatandaşım. Nerede neye ihtiyaç var, kimin neye ihtiyacı var benden iyi kimse bilemez. Kandıra'mız için canla başla çalışmak için bu yola çıktım. Komşularıma hizmetkar olmak için hazırım” ifadelerini kullandı.
“HİZMET BELEDİYECİLİĞİNE TALİP OLDUK”
Erol Ölmez ayrıca, “Esnafımızı, çiftçimizi, Kandıralıları benden iyi kimse tanıyamaz, anlayamaz. Bizim dedikodu ile işimiz olmaz. Biz kadrolarımız ile hizmet belediyeciliğine talip olduk. hani derler ya, 'az laf, çok iş'. Bu akşam bizleri samimiyetinizle misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.