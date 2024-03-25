Altın Kiraz’da kapanış çarşamba akşamı

ETİ GROUP MU, ISG PLUS MU?

Bu yıl Şenol Çiçek’in sahibi olduğu Full Medya’nın sponsorluğunda 12’nci kez düzenlenen Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda sona gelindi. Cuma akşamı oynanan yarı final maçlarında geçen yılın şampiyonu Eti Group ile Isg Plus rakiplerine üstünlük sağladı ve finalist oldu. Final maçı Çarşamba akşamı oynanacak. Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’ndeki kapanış günü programı saat 21.00’de Körfez İlçesi Birlik ile Metin Özkan futbol okulları arasındaki gösteri maçıyla başlayacak.

METİN ÖZKAN DAVET ETTİ

Ardından Kocaelisporlu eski futbolcularla protokol yine gösteri maçı oynayacak. Turnuvanın final maçının başlama saati 23.00 olarak belirlendi. Finalin ardından kupa ve plaket töreni yapılacak. Dereceye girenlere kupa, sponsorlara, gol kralı, centilmen takım ve sporcu, en iyi kaleci, en iyi taraftara plaket verilecek. Tertip Komitesi Başkanı Metin Özkan ile koordinatör Mithat Atalay, tüm futbol severleri turnuvanın kapanışına, finaline davet etti.



Geçen yılın şampiyon ekibi üst üste iki kez bu unvanı alarak turnuva tarihine geçmek istiyor.

Başarılı maçların ardından finale kadar gelen ekip son şampiyonu da yenip mutlu sona ulaşmak istiyor.

Full Medya yönetim kurulu başkanı, bu yılki organizasyonun sponsoru oldu, turnuvaya destek sağladı.

Kaynak: SPOR SERVİSİ