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Körfezli Romanlar’dan Başkan Söğüt’e tam destek

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Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt’ü ağırlayan Körfezli Romanlar, “31 Mart’ta sandıkları Başkanımız Şener Söğüt için patlatacağız. Başkanımızın desteğini asla unutmayacağız” dedi

Körfezli Romanlar’dan Başkan Söğüt’e tam destek mask
Körfezli Romanlar’dan Başkan Söğüt’e tam destek
Körfezli Romanlar’dan Başkan Söğüt’e tam destek
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Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, Sivil Toplum Kuruluşlarına yaptığı ziyaretleri sürdürüyor. Başkan Söğüt son olarak Körfez Romanlar Kültür ve Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. Başkan Söğüt’e ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, ilçe yöneticileri ve meclis üyesi adayları eşlik etti.

Körfezli Romanlar’dan Başkan Söğüt’e tam destek

HİZMETLERE DEVAM EDECEĞİZ

“Neşesiyle, samimiyetiyle, gülüşüyle, toplumumuzun bir parçası olan ve birlikte güçlü Türkiye’nin şemsiyesi altında yaşamaktan mutlu olduğumuz tüm Roman kardeşlerimi sevgiyle kucaklıyorum” diyen Başkan Şener Söğüt, “Bizi her zaman güleryüzleriyle ve samimiyetleriyle bağırlarına basan tüm Roman kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Körfezli Romanlar’dan Başkan Söğüt’e tam destek

ROMAN KÜLTÜR EVİ PROJESİ

Her zaman birlikteydik, birlikte olmayı da sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönem ilçemize Roman Kültür Evi’ni de kazandıracağız. Projemiz hazır. Hemen çalışmalara başlayacağız” dedi. Başkan Söğüt’ün ardından konuşan Romanlar ise desteklerini açık bir dille ifade ederek, “Başkanımızın desteğini asla unutmayacağız. 31 Mart’ta Şener Söğüt için sandıklar patlatacağız” dedi.

Körfezli Romanlar’dan Başkan Söğüt’e tam destek

 

Kaynak: BÜLTEN

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25 Mar 2024 - 12:57 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Siyaset --- Okunma

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