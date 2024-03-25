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Hamidiye'den Sezer'e çok güçlü destek

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Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, Hamidiye’de gerçekleşen seçim programında, “Sizlerin desteğinizle yolumuza devam etmeye kararlıyız” dedi.

Hamidiye'den Sezer'e çok güçlü destek mask
Hamidiye'den Sezer'e çok güçlü destek
Hamidiye'den Sezer'e çok güçlü destek
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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala gece gündüz çalışmalarını sürdüren Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ali Yıldırım Sezer, Hamidiyeli hemşehrileri tarafından büyük coşku ile karşılandı. Hamidiye’de gerçekleşen seçim programında Başkan Sezer’e önceki dönem belediye başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, Cumhur İttifakı Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi Adayları eşlik etti.

Hamidiye'den Sezer'e çok güçlü destek

YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR

“Gönül Belediyeciliği anlayışıyla ve özveriyle çalışıyoruz. Geride kalan görev süremizde olduğu gibi Gölcük’ümüze yakışan projeler hazırladık. Her zaman önceliğimiz olan insan odaklı hizmet üretmeye devam edeceğiz. Gölcük’ümüze için en iyi hizmeti sunabilmek adına var gücümüzle çalışmaya ve sizlerin desteğinizle yolumuza devam etmeye kararlıyız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” dedi. 

Hamidiye'den Sezer'e çok güçlü destek
Hamidiye'den Sezer'e çok güçlü destek

Kaynak: BÜLTEN

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25 Mar 2024 - 13:00 Kocaeli/ Gölcük- Siyaset --- Okunma

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