Şirin köylerde adım atmadık yer bırakmadı

Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, 31 Mart seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Seçim Koordinasyon Merkezi’nin belirlediği program doğrultusunda Derince’yi adeta karış karış gezen Başkan Adayı Şirin, Ramazan ayında da ziyaretlerini sürdürüyor. İbrahim Şirin, hafta sonu pazar günü Derince’nin köylerine konuk olarak bölge sakinleri ile bir araya geldi.

KAŞIKÇI’DA İFTAR PROGRAMI

İlk olarak Kaşıkçı Mahallesi’nde rahmetli İsmail Demiröz'ün oğlu İmran Demiröz tarafından düzenlenen 7 okuması ve iftar programına katılan Şirin, ardından Geredeli Mahallesi’nde Aygün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Teravih namazı sonrası Kepekli Köyü'nde bölge sakinleri ile bir araya gelen Başkan Adayı İbrahim Şirin, projelerini anlatarak talep ve önerileri dinledi.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

Teravih namazının ardından köylerdeki ziyaretlerine devam eden İbrahim Şirin, Tahtalı Mahallesi Sofular Köyü'ndeki kıraathaneyi ziyaret ederek bölge sakinleri ile bir araya geldi. Köy programlarında son olarak Çavuşlu Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Şirin yaptığı değerlendirmede “Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir Derince hayalimiz var. Bu hayale giden yolda halkımızın desteği ve katkıları bizim için çok önemli. 31 Mart'ta Derince kazanacak ve kaybeden kimse olmayacak” dedi.

Kaynak: BÜLTEN