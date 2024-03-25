Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
25 Mar 2024 - 13:02- Siyaset G:

Şirin köylerde adım atmadık yer bırakmadı

ABONE OL Google News Sayfamız

Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin seçim çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken, köylerde adım atmadık yer bırakmıyor

Şirin köylerde adım atmadık yer bırakmadı mask
Şirin köylerde adım atmadık yer bırakmadı
Şirin köylerde adım atmadık yer bırakmadı
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, 31 Mart seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Seçim Koordinasyon Merkezi’nin belirlediği program doğrultusunda Derince’yi adeta karış karış gezen Başkan Adayı Şirin, Ramazan ayında da ziyaretlerini sürdürüyor. İbrahim Şirin, hafta sonu pazar günü Derince’nin köylerine konuk olarak bölge sakinleri ile bir araya geldi.

Şirin köylerde adım atmadık yer bırakmadı

KAŞIKÇI’DA İFTAR PROGRAMI

İlk olarak Kaşıkçı Mahallesi’nde rahmetli İsmail Demiröz'ün oğlu İmran Demiröz tarafından düzenlenen 7 okuması ve iftar programına katılan Şirin, ardından Geredeli Mahallesi’nde Aygün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Teravih namazı sonrası Kepekli Köyü'nde bölge sakinleri ile bir araya gelen Başkan Adayı İbrahim Şirin, projelerini anlatarak talep ve önerileri dinledi.

Şirin köylerde adım atmadık yer bırakmadı

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

Teravih namazının ardından köylerdeki ziyaretlerine devam eden İbrahim Şirin, Tahtalı Mahallesi Sofular Köyü'ndeki kıraathaneyi ziyaret ederek bölge sakinleri ile bir araya geldi. Köy programlarında son olarak Çavuşlu Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Şirin yaptığı değerlendirmede “Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir Derince hayalimiz var. Bu hayale giden yolda halkımızın desteği ve katkıları bizim için çok önemli. 31 Mart'ta Derince kazanacak ve kaybeden kimse olmayacak” dedi.

Şirin köylerde adım atmadık yer bırakmadı

Kaynak: BÜLTEN

# hafta, başkan, VAR, seçim, parti, Ramazan, iftar, Cumhur İttifakı

25 Mar 2024 - 13:02 Kocaeli/ Derince- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.531.618 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

MAL SEVKİYATI YAPACAK ŞOFÖR ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBUNDA çalışabilecek, *E sınıfı ehliyetli, *SRC 4 Belgesi, *Psikoteknik Belgesi, *Dijital Kartına Sahip *25-45 yaş arası, *30.000...

TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBU’NDA çalışabilecek, Derince, İzmit, Başiskele adres bilgisine sahip, 25-45 yaş arası, 19.000 TL maaş TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ar...

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Mustafa Kocaman’dan gövde gösterisi mask
Mustafa Kocaman’dan gövde gösterisi
Şirin köylerde adım atmadık yer bırakmadı mask
Şirin köylerde adım atmadık yer bırakmadı
Hamidiye'den Sezer'e çok güçlü destek mask
Hamidiye'den Sezer'e çok güçlü destek
Körfezli Romanlar’dan Başkan Söğüt’e tam destek mask
Körfezli Romanlar’dan Başkan Söğüt’e tam destek
Ölmez: Köylerimizde hizmet seferberliği başlatacağız mask
Ölmez: Köylerimizde hizmet seferberliği başlatacağız
Gençlerden Çetinkaya’ya tam destek mask
Gençlerden Çetinkaya’ya tam destek

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL