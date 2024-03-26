2024 YILI BİYOMEDİKAL METROLOJİ (ÖLÇÜMLEME) VE HVAC VALİDASYONU (TEMİZ ALAN VALİDASYONU) HİZMETİ ALIMI

Teklif verilecek 1. kısım için geçerli olmak üzere: Teknik Şartnamenin EK-2 listede bulunan cihazların her biri için ayrı ayrı iş yükü analizi yapılarak gerekli hizmet süresi(her cihaz için kalibrasyon süresi) Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilmelidir.

2. Teklif verilecek 1. kısım için geçerli olmak üzere; Test ve kalibrasyon hizmetleri için gerekli olan tüm test ve kalibrasyon cihazları kalibrasyon yapan firma tarafından temin edilecektir. Ayrıca firma, kullanılacak referans donanımların izlenebilirlik sertifikalarının bir üst kurum veya TÜRKAK veya muadili tarafından akredite olmuş izlenebilirliği olan laboratuvarlardan veya referans donanımın üretici/yetkili servis firmasından alınan geçerli tarihe sahip olduğunu veya referans donanımların izlenebilirliği belgelendirilmiş kalibratörler ile yaptırılmış olduğunu Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunacaktır. Kalibrasyon cihazlarının, kalibre tarihi etiketlenmesi, sertifikaları, bir sonraki kalibre tarihi, vb., bilgilerini teyit etmekle yükümlüdür.

3. Teklif verilecek 1. kısım için geçerli olmak üzere; Biyomedikal metroloji hizmeti, Tıbbi Cihazların Test Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmeliği EK-2 sinde yer alan mezuniyet branşları personel niteliği gerekliliğini sağlayan uzmanlar veya teknikerler tarafından yapılacaktır. Kalibrasyon yapacak uzmanın ve idari amir olarak yetkili sorumlu müdürün alması gereken eğitimler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilmiş olmalı ve eğitim aldığına dair sertifika/katılım belgesi ihale teklif zarfında sunulacaktır. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde bulunan tıbbi cihazlara metroloji hizmeti uygulanan Tüm Yetki Gruplarında eğitim aldığını Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunmalıdır.

4.Teklif verilecek 2. kısım için geçerli olmak üzere; EK-2 listede bulunan Temiz Oda Alanlarının Validasyonu işlemlerinin her biri için ayrı ayrı iş yükü analizi yapılarak gerekli hizmet süresi(Her Temiz Oda Alanı için Validasyon Süresi) Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulmalıdır.

5. Teklif verilecek 2. kısım için geçerli olmak üzere; HVAC Validasyonu hizmetleri için gerekli olan tüm test ve ölçüm cihazları Validasyon yapan firma tarafından temin edilecektir. Ayrıca firma, kullanılacak donanımların izlenebilirlik sertifikalarının bir üst kurum veya TÜRKAK veya muadili tarafından akredite olmuş izlenebilirliği olan laboratuvarlardan veya donanımların üretici/yetkili servis firmasından alınan geçerli tarihe sahip olduğunu veya donanımların izlenebilirliği belgelendirilmiş kalibratörler ile yaptırılmış olduğunu Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunacaktır. Ölçüm Donanımlarının kalibre tarihi etiketlenmesi, sertifikaları, bir sonraki kalibre tarihi, vb., bilgilerini teyit etmekle yükümlüdür.