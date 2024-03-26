Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Resmi İlanlar

2024 YILI BİYOMEDİKAL METROLOJİ (ÖLÇÜMLEME) VE HVAC VALİDASYONU (TEMİZ ALAN VALİDASYONU) HİZMETİ ALIMI

ABONE OL Google News Sayfamız

2024 YILI BİYOMEDİKAL METROLOJİ (ÖLÇÜMLEME) VE HVAC VALİDASYONU (TEMİZ ALAN VALİDASYONU) HİZMETİ ALIMI

2024 YILI BİYOMEDİKAL METROLOJİ (ÖLÇÜMLEME) VE HVAC VALİDASYONU (TEMİZ ALAN VALİDASYONU) HİZMETİ ALIMI mask
ABONE OL Google News Sayfamız

2024 YILI BİYOMEDİKAL METROLOJİ (ÖLÇÜMLEME) VE HVAC VALİDASYONU (TEMİZ ALAN VALİDASYONU) HİZMETİ ALIMI

KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2024 Yılı Biyomedikal Metroloji (Ölçümleme) ve HVAC Validasyonu (Temiz Alan Validasyonu) Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/359373

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

VALİLİK BİNASI KÖRFEZ MAH. ANKARA KARAYOLU CAD. NO:129 KAT: 1 REAL AVM YANI 41040 MERKEZ İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2623006000 - 2623222443

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

2024 Yılı Biyomedikal Metroloji (Ölçümleme) ve HVAC Validasyonu (Temiz Alan Validasyonu) Hizmeti Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. KISIM BİYOMEDİKAL METROLOJİ (ÖLÇÜMLEME) HİZMET ALIMI 2. KISIM HVAC VALİDASYONU (TEMİZ ALAN VALİDASYONU) HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve bağlı birimler

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.04.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:

Teklif verilecek 1. kısım için geçerli olmak üzere: Teknik Şartnamenin EK-2 listede bulunan cihazların her biri için ayrı ayrı iş yükü analizi yapılarak gerekli hizmet süresi(her cihaz için kalibrasyon süresi) Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilmelidir.

2. Teklif verilecek 1. kısım için geçerli olmak üzere; Test ve kalibrasyon hizmetleri için gerekli olan tüm test ve kalibrasyon cihazları kalibrasyon yapan firma tarafından temin edilecektir. Ayrıca firma, kullanılacak referans donanımların izlenebilirlik sertifikalarının bir üst kurum veya TÜRKAK veya muadili tarafından akredite olmuş izlenebilirliği olan laboratuvarlardan veya referans donanımın üretici/yetkili servis firmasından alınan geçerli tarihe sahip olduğunu veya referans donanımların izlenebilirliği belgelendirilmiş kalibratörler ile yaptırılmış olduğunu Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunacaktır. Kalibrasyon cihazlarının, kalibre tarihi etiketlenmesi, sertifikaları, bir sonraki kalibre tarihi, vb., bilgilerini teyit etmekle yükümlüdür.

3. Teklif verilecek 1. kısım için geçerli olmak üzere; Biyomedikal metroloji hizmeti, Tıbbi Cihazların Test Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmeliği EK-2 sinde yer alan mezuniyet branşları personel niteliği gerekliliğini sağlayan uzmanlar veya teknikerler tarafından yapılacaktır. Kalibrasyon yapacak uzmanın ve idari amir olarak yetkili sorumlu müdürün alması gereken eğitimler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilmiş olmalı ve eğitim aldığına dair sertifika/katılım belgesi ihale teklif zarfında sunulacaktır. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde bulunan tıbbi cihazlara metroloji hizmeti uygulanan Tüm Yetki Gruplarında eğitim aldığını Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunmalıdır.

4.Teklif verilecek 2. kısım için geçerli olmak üzere; EK-2 listede bulunan Temiz Oda Alanlarının  Validasyonu işlemlerinin her biri için ayrı ayrı iş yükü analizi yapılarak gerekli hizmet süresi(Her Temiz Oda Alanı  için Validasyon Süresi) Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulmalıdır.

5. Teklif verilecek 2. kısım için geçerli olmak üzere; HVAC Validasyonu hizmetleri için gerekli olan tüm test ve ölçüm cihazları Validasyon yapan firma tarafından temin edilecektir. Ayrıca firma, kullanılacak donanımların izlenebilirlik sertifikalarının bir üst kurum veya TÜRKAK veya muadili tarafından akredite olmuş izlenebilirliği olan laboratuvarlardan veya donanımların  üretici/yetkili servis firmasından alınan geçerli tarihe sahip olduğunu veya donanımların  izlenebilirliği belgelendirilmiş kalibratörler ile yaptırılmış olduğunu Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunacaktır. Ölçüm Donanımlarının kalibre tarihi etiketlenmesi, sertifikaları, bir sonraki kalibre tarihi, vb., bilgilerini teyit etmekle yükümlüdür.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1.Kısım. Ek-2 de belirtilen Tıbbi Cihazlar için teklif sunacak istekliler için, Kamu veya özel sektöre yapılmış Biyomedikal Metroloji Hizmeti İşi

2.Kısım HVAC Validasyonu (Temiz Alan Validasyonu) Hizmeti için; teklif sunacak istekliler için, Kamu veya özel sektöre yapılmış Validasyon Hizmeti İşi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02007595

26 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.531.618 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

MAL SEVKİYATI YAPACAK ŞOFÖR ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBUNDA çalışabilecek, *E sınıfı ehliyetli, *SRC 4 Belgesi, *Psikoteknik Belgesi, *Dijital Kartına Sahip *25-45 yaş arası, *30.000...

TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBU’NDA çalışabilecek, Derince, İzmit, Başiskele adres bilgisine sahip, 25-45 yaş arası, 19.000 TL maaş TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ar...

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

2024 YILI BİYOMEDİKAL METROLOJİ (ÖLÇÜMLEME) VE HVAC VALİDASYONU (TEMİZ ALAN VALİDASYONU) HİZMETİ ALIMI Resmi İlandır mask
2024 YILI BİYOMEDİKAL METROLOJİ (ÖLÇÜMLEME) VE HVAC VALİDASYONU (TEMİZ ALAN VALİDASYONU) HİZMETİ ALIMI
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI Resmi İlandır mask
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
T.C. KÖRFEZ AİLE MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır mask
T.C. KÖRFEZ AİLE MAHKEMESİNDEN
T.C.GEBZE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Resmi İlandır mask
T.C.GEBZE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL