2024 YILI BİYOMEDİKAL METROLOJİ (ÖLÇÜMLEME) VE HVAC VALİDASYONU (TEMİZ ALAN VALİDASYONU) HİZMETİ ALIMI
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2024 Yılı Biyomedikal Metroloji (Ölçümleme) ve HVAC Validasyonu (Temiz Alan Validasyonu) Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/359373
1-İdarenin
a) Adı
:
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
VALİLİK BİNASI KÖRFEZ MAH. ANKARA KARAYOLU CAD. NO:129 KAT: 1 REAL AVM YANI 41040 MERKEZ İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası
:
2623006000 - 2623222443
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:
2024 Yılı Biyomedikal Metroloji (Ölçümleme) ve HVAC Validasyonu (Temiz Alan Validasyonu) Hizmeti Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1. KISIM BİYOMEDİKAL METROLOJİ (ÖLÇÜMLEME) HİZMET ALIMI 2. KISIM HVAC VALİDASYONU (TEMİZ ALAN VALİDASYONU) HİZMET ALIMI
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve bağlı birimler
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
17.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:
Teklif verilecek 1. kısım için geçerli olmak üzere: Teknik Şartnamenin EK-2 listede bulunan cihazların her biri için ayrı ayrı iş yükü analizi yapılarak gerekli hizmet süresi(her cihaz için kalibrasyon süresi) Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilmelidir.
2. Teklif verilecek 1. kısım için geçerli olmak üzere; Test ve kalibrasyon hizmetleri için gerekli olan tüm test ve kalibrasyon cihazları kalibrasyon yapan firma tarafından temin edilecektir. Ayrıca firma, kullanılacak referans donanımların izlenebilirlik sertifikalarının bir üst kurum veya TÜRKAK veya muadili tarafından akredite olmuş izlenebilirliği olan laboratuvarlardan veya referans donanımın üretici/yetkili servis firmasından alınan geçerli tarihe sahip olduğunu veya referans donanımların izlenebilirliği belgelendirilmiş kalibratörler ile yaptırılmış olduğunu Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunacaktır. Kalibrasyon cihazlarının, kalibre tarihi etiketlenmesi, sertifikaları, bir sonraki kalibre tarihi, vb., bilgilerini teyit etmekle yükümlüdür.
3. Teklif verilecek 1. kısım için geçerli olmak üzere; Biyomedikal metroloji hizmeti, Tıbbi Cihazların Test Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmeliği EK-2 sinde yer alan mezuniyet branşları personel niteliği gerekliliğini sağlayan uzmanlar veya teknikerler tarafından yapılacaktır. Kalibrasyon yapacak uzmanın ve idari amir olarak yetkili sorumlu müdürün alması gereken eğitimler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilmiş olmalı ve eğitim aldığına dair sertifika/katılım belgesi ihale teklif zarfında sunulacaktır. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde bulunan tıbbi cihazlara metroloji hizmeti uygulanan Tüm Yetki Gruplarında eğitim aldığını Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunmalıdır.
4.Teklif verilecek 2. kısım için geçerli olmak üzere; EK-2 listede bulunan Temiz Oda Alanlarının Validasyonu işlemlerinin her biri için ayrı ayrı iş yükü analizi yapılarak gerekli hizmet süresi(Her Temiz Oda Alanı için Validasyon Süresi) Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulmalıdır.
5. Teklif verilecek 2. kısım için geçerli olmak üzere; HVAC Validasyonu hizmetleri için gerekli olan tüm test ve ölçüm cihazları Validasyon yapan firma tarafından temin edilecektir. Ayrıca firma, kullanılacak donanımların izlenebilirlik sertifikalarının bir üst kurum veya TÜRKAK veya muadili tarafından akredite olmuş izlenebilirliği olan laboratuvarlardan veya donanımların üretici/yetkili servis firmasından alınan geçerli tarihe sahip olduğunu veya donanımların izlenebilirliği belgelendirilmiş kalibratörler ile yaptırılmış olduğunu Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunacaktır. Ölçüm Donanımlarının kalibre tarihi etiketlenmesi, sertifikaları, bir sonraki kalibre tarihi, vb., bilgilerini teyit etmekle yükümlüdür.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1.Kısım. Ek-2 de belirtilen Tıbbi Cihazlar için teklif sunacak istekliler için, Kamu veya özel sektöre yapılmış Biyomedikal Metroloji Hizmeti İşi
2.Kısım HVAC Validasyonu (Temiz Alan Validasyonu) Hizmeti için; teklif sunacak istekliler için, Kamu veya özel sektöre yapılmış Validasyon Hizmeti İşi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.