Mevduat faizi yüzde 57'ye yükseldi

2024 mart ayı güncel banka mevduat faiz oranları, yatırımlarını 92 gün vadeyle faize yatırmak isteyen yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Nakit parası olan yatırımcılara büyük kazanç oranı sağlayan mevduat faizleri, Merkez Bankası'nın politika faizini mart ayında 5 puan artırmasıyla birlikte yükseldi. Güncel faiz oranı yüzde 50 oldu ve bankalarda da mevduat faiz oranları yenilendi.
Mart 2024 itibarıyla ana para 1 milyon TL'ye yılda 3 aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;
AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 57
Vade Sonu Tutar: 1.136.114,75 TL
Net Kazanç: 136.114,75 TL
ODEA
Faiz oranı: Yüzde 56
Vade Sonu Tutar: 1.133.726,78 TL
Net Kazanç: 133.726,78 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde 56
Vade Sonu Tutar: 1.133.726,78 TL
Net Kazanç: 133.726,78 TL
EN PARA
Faiz oranı: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 1.124.174,86 TL
Net Kazanç: 124.174,86 TL
ON PLUS
Faiz oranı: Yüzde 51
Vade Sonu Tutar: 1.121.786,89 TL
Net Kazanç: 121.786,89 TL
N KOLAY
Faiz oranı: Yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 1.119.398,91 TL
Net Kazanç: 119.398,91 TL
FİBA
Faiz oranı: Yüzde 47,5
Vade Sonu Tutar: 1.113.428,96 TL
Net Kazanç: 113.428,96 TL
GARANTİ
Faiz oranı: Yüzde 46
Vade Sonu Tutar: 1.109.846,99 TL
Net Kazanç: 109.846,99 TL
YAPI KREDİ
Faiz oranı: Yüzde 45
Vade Sonu Tutar: 1.107.459,02 TL
Net Kazanç: 107.459,02 TL
HAYAT FİNANS
Faiz oranı: Yüzde 44,14
Vade Sonu Tutar: 1.105.405,36 TL
Net Kazanç: 105.405,36 TL
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Wallace - Süper yaaaa.Parası olan pazar kazanmaya devam ihtiyaç duyan krediye hiç ulaşamıyor tam istenilen ortam!!!Nas vardı o ne oldu sahi?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.