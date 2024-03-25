25 Mar 2024 - 13:17- Ekonomi

Mevduat faizi yüzde 57'ye yükseldi

Elinde nakit parası olan ve birikimlerini 3 aylık vadeyle en yüksek faizi veren bankalarda değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hangi bankanın, ne kadar faiz oranı verdiğini merak ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mart ayında verdiği yılın üçüncü faiz kararı sonrasında, bankalarda da faiz oranları güncellendi. Bazı bankalar yatırımcılara 3 aylık vadeyle yüzde 57'ye kadar faiz fırsatı sunmaya başladı. Peki, hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor?