Dünya devi iş kazasının olmadığı rekorunu kutladı

Gebze’de kurulu 61 ülkeye ihracat gerçekleştiren Siemens Gebze Elektrik Ürünleri fabrikası, bugün itibariyle kazasız 1000 günü geride bırakmanın gururunu yaşadı. Fabrikadan yapılan açıklamada, “Bu rekor gün sayısına, her zaman önceliğimiz olarak benimsediğimiz iş sağlığı ve güvenliği kurallarımız çerçevesinde raporlanan zaman kayıplı kazamız bulunmadığı için ulaştık. Tüm çalışma arkadaşlarımızı bu örnek tutumları için tebrik ediyoruz. Nice kazasız yıllara” diye paylaşımda bulundu.