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Darıca düşüyor

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3.Lig 3.Grup’ta yer alan Darıca GB, son dört maçından puan alamadı. Pazar günü de sahasında Büyükçekmece Tepecikspor’a 2-1 mağlup olan sarı-Yeşilli ekip, averajla düşme hattının üzerinde bulunuyor.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Darıca düşüyor mask
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TEPECİKSPOR’U AĞIRLADI

Bu sezon yönetim, teknik ekip ve futbolcu kadrosunda çok büyük sıkıntı yaşayan, ekonomik yönden de sorunlarını çözemeyen Darıca GB’de düşüş sürüyor. Ligin ilk yarısını düşme hattının 6 puan üzerinde tamamlayan Darıca GB, pazar günü evinde Büyükçekmece Tepecikspor’u konuk etti. Rakibi karşısında 12.dakika 1-0 geriye düşen temsilcimiz 22.dakikada Faik Kartal’ın golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı.

SON DÖRT MAÇINI KAYBETTİ

İlk yarısı 1-1 biten maçta 68.dakikada konuk Tepecik Yasin Kargı ile yeniden öne geçti. Maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz artık düşme korkusunu yakında hissetmeye başladı. Sahasında son iki maçta Fatsa Belediyespor karşılaşmasından sonra Tepecikspor’a da yenilen Darıca GB, 19 puanda kaldı. Alt sıralardaki takımların puan kazanmasıyla bir maç fazlasıyla düşme hattındaki Akhisarspor ile aynı puana geldi. Ligde son dört maçından puan alamayan Darıca GB için tehlike çanları çalmaya başladı.

 

TFF 3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE

24

16

6

2

47

21

54

2. ERBAASPOR

23

12

9

2

43

15

45

3.BORNOVA 1877 SPORTİF

23

12

4

7

39

27

40

4.KUŞADASISPOR

24

10

9

5

32

25

39

5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR

23

9

9

5

35

22

36

6.SİLİVRİSPOR

23

9

9

5

28

21

36

7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK

23

9

7

7

23

22

34

8.FATSA BELEDİYESPOR

23

8

9

6

20

21

33

9.AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ

23

8

8

7

29

27

32

10.OSMANİYESPOR FK

24

8

5

11

26

25

29

11.1922 KONYASPOR

23

5

5

13

18

26

20

12.DARICA GB

24

4

7

13

14

30

19

13.AKHİSARSPOR

23

5

4

14

20

51

19

14.BAYBURT ÖZEL İDARE

24

3

9

12

13

36

18

15.SİVAS DÖRT EYLÜL

23

5

4

14

19

37

16

 

25 Mar 2024 - 14:03 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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