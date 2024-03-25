Darıca düşüyor

TEPECİKSPOR’U AĞIRLADI
Bu sezon yönetim, teknik ekip ve futbolcu kadrosunda çok büyük sıkıntı yaşayan, ekonomik yönden de sorunlarını çözemeyen Darıca GB’de düşüş sürüyor. Ligin ilk yarısını düşme hattının 6 puan üzerinde tamamlayan Darıca GB, pazar günü evinde Büyükçekmece Tepecikspor’u konuk etti. Rakibi karşısında 12.dakika 1-0 geriye düşen temsilcimiz 22.dakikada Faik Kartal’ın golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı.
SON DÖRT MAÇINI KAYBETTİ
İlk yarısı 1-1 biten maçta 68.dakikada konuk Tepecik Yasin Kargı ile yeniden öne geçti. Maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz artık düşme korkusunu yakında hissetmeye başladı. Sahasında son iki maçta Fatsa Belediyespor karşılaşmasından sonra Tepecikspor’a da yenilen Darıca GB, 19 puanda kaldı. Alt sıralardaki takımların puan kazanmasıyla bir maç fazlasıyla düşme hattındaki Akhisarspor ile aynı puana geldi. Ligde son dört maçından puan alamayan Darıca GB için tehlike çanları çalmaya başladı.
TFF 3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
24
16
6
2
47
21
54
23
12
9
2
43
15
45
23
12
4
7
39
27
40
24
10
9
5
32
25
39
23
9
9
5
35
22
36
23
9
9
5
28
21
36
23
9
7
7
23
22
34
23
8
9
6
20
21
33
23
8
8
7
29
27
32
24
8
5
11
26
25
29
23
5
5
13
18
26
20
24
4
7
13
14
30
19
23
5
4
14
20
51
19
24
3
9
12
13
36
18
23
5
4
14
19
37
16
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.