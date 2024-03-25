Darıca düşüyor

TEPECİKSPOR’U AĞIRLADI

Bu sezon yönetim, teknik ekip ve futbolcu kadrosunda çok büyük sıkıntı yaşayan, ekonomik yönden de sorunlarını çözemeyen Darıca GB’de düşüş sürüyor. Ligin ilk yarısını düşme hattının 6 puan üzerinde tamamlayan Darıca GB, pazar günü evinde Büyükçekmece Tepecikspor’u konuk etti. Rakibi karşısında 12.dakika 1-0 geriye düşen temsilcimiz 22.dakikada Faik Kartal’ın golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı.

SON DÖRT MAÇINI KAYBETTİ

İlk yarısı 1-1 biten maçta 68.dakikada konuk Tepecik Yasin Kargı ile yeniden öne geçti. Maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz artık düşme korkusunu yakında hissetmeye başladı. Sahasında son iki maçta Fatsa Belediyespor karşılaşmasından sonra Tepecikspor’a da yenilen Darıca GB, 19 puanda kaldı. Alt sıralardaki takımların puan kazanmasıyla bir maç fazlasıyla düşme hattındaki Akhisarspor ile aynı puana geldi. Ligde son dört maçından puan alamayan Darıca GB için tehlike çanları çalmaya başladı.

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