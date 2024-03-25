Ne Diliskelesispor’a ne de Kullar’a yaradı

DİLOVASI’NDA GOL YOK
Bu sezon BAL’da kalıcı olmak isteyen Diliskelesispor ile Kullarspor, Pazar günü çok kritik bir maçta karşı karşıya geldi. Kazanan takımın il sıralamasında avantaj sağlayacağı karşılaşmada iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Maçın hemen başında Diliskelesispor, Mücahit Çakmak ile pozisyona girdi, kaleci Metin Erol başarılıydı. Kullarspor ise yan toplarda Erdem Korkmaz ile pozisyonları değerlendiremedi. 0-0 biten maçta iki takımda sonuçtan memnun değildi. Yuvacıkspor’u deplasmanda 2-0 yenen Gölcükspor, il sıralamasında ikinci sıraya yükseldi, avantajı eline geçirdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.