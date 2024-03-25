Ne Diliskelesispor’a ne de Kullar’a yaradı

DİLOVASI’NDA GOL YOK

Bu sezon BAL’da kalıcı olmak isteyen Diliskelesispor ile Kullarspor, Pazar günü çok kritik bir maçta karşı karşıya geldi. Kazanan takımın il sıralamasında avantaj sağlayacağı karşılaşmada iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Maçın hemen başında Diliskelesispor, Mücahit Çakmak ile pozisyona girdi, kaleci Metin Erol başarılıydı. Kullarspor ise yan toplarda Erdem Korkmaz ile pozisyonları değerlendiremedi. 0-0 biten maçta iki takımda sonuçtan memnun değildi. Yuvacıkspor’u deplasmanda 2-0 yenen Gölcükspor, il sıralamasında ikinci sıraya yükseldi, avantajı eline geçirdi.