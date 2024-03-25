Borsada banka rüzgarı

Borsa İstanbul'da günün ikinci yarısında yükseliş hızlandı.

BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde 9 bin 300 puanı aştı. BIST 100, yüzde 2,41 yükselişle 9 bin 331 puan kadar yükseldi.

Borsadaki yükselişin taşıyıcısı bankalar oldu. Bankacılık endeksi, yüzde 5,26 yükselişle 11 bin 330 puanı gördü. Holding endeksi ise yüzde 3,66 değer kazandı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9 bin ile 9 bin 100 seviyelerinin destek, 9 bin 300 ile 9 bin 400 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA