Göztepe maçıyla ilgili 1 haftada kaç bilet satıldı?

SADECE 622 KİŞİ

Kocaelispor yönetimi 3 Nisan Çarşamba akşamı Göztepe ile oynanacak zorlu maçın biletlerini indirimli olarak geçtiğimiz pazartesi günü satışa çıkarmıştı. Bir haftalık süreçte toplam satılan bilet sayısının 622 olduğu açıklandı. En fazla biletin satıldığı tribün numaralı alt oldu. Bu tribünden 345 kişi biletini aldı. Maraton alt tribünden 181, maraton üst tribünden 53, güneş kale arkasından ise 28 kişi bilet aldı.

10 BİN BEKLENİYOR

En düşük bilet satışı ise numaralı üst tribüne oldu. Bu tribünden sadece 15 kişi bilet aldı. Kombine ve locaların bu rakama dahil olmadığı belirtildi. Bilet satışlarında maç günü yaklaştıkça hareketlilik bekleniyor. Yönetimin beklentisi 10 bin dolayında taraftarın Göztepe maçında tribünlerde olması. Bu arada Tuzlaspor ile oynanan son iç saha maçında ceza alan yaklaşık 1000 kişi, 3 Nisan’daki maça giremeyecek.