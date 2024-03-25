Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Sokak hayvanları mama üretim tesisi açılıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Derince Belediyesi’nin can dostlarımız için inşa ettiği Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi’nin açılışı 27 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da gerçekleşecek

Sokak hayvanları mama üretim tesisi açılıyor mask
Sokak hayvanları mama üretim tesisi açılıyor
Sokak hayvanları mama üretim tesisi açılıyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

2021 yılında Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ilçeye kazandırarak çok önemli bir projeyi hayata geçiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün öncülüğünde can dostlarımız için ilçede yeni bir tesis daha hizmete giriyor. Yenikent Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, No:68/2 (Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Yanı) adresinde faaliyet gösterecek olan Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi’nin açılışı dolayısıyla düzenlenecek olan program 27 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da başlayacak. Hizmete girecek olan tesisle birlikte ilçedeki lokantalardan temin edilecek gıda artıkları ile kedi ve köpek mamaları artık Derince Belediyesi’nin kendi tesislerinde üretilecek.

Sokak hayvanları mama üretim tesisi açılıyor
Sokak hayvanları mama üretim tesisi açılıyor

Kaynak: Bülten

# yeni
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Gümüşhaneliler Derneği’nde iftar programı mask
Gümüşhaneliler Derneği’nde iftar programı
Derince’de Down Sendromu Günü Farkındalık etkinliği mask
Derince’de Down Sendromu Günü Farkındalık etkinliği
Dibektaşlılar iftarda buluştu mask
Dibektaşlılar iftarda buluştu
Aygün: "Her şey çocuklarımızın mutluluğu için" mask
Aygün: "Her şey çocuklarımızın mutluluğu için"
Başkan Aygün’den Kaymakam Demirelli’ye ziyaret mask
Başkan Aygün’den Kaymakam Demirelli’ye ziyaret
Başkan Aygün STK’ları konuk ediyor mask
Başkan Aygün STK’ları konuk ediyor
Şehit aileleri ve gaziler onuruna 18 Mart iftarı mask
Şehit aileleri ve gaziler onuruna 18 Mart iftarı
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitlerimiz unutulmadı mask
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitlerimiz unutulmadı
Derince’de satranç şöleni yaşandı mask
Derince’de satranç şöleni yaşandı
Derince'de dönemin son meclis toplantısı yapıldı mask
Derince'de dönemin son meclis toplantısı yapıldı

25 Mar 2024 - 14:24 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.531.618 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

MAL SEVKİYATI YAPACAK ŞOFÖR ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBUNDA çalışabilecek, *E sınıfı ehliyetli, *SRC 4 Belgesi, *Psikoteknik Belgesi, *Dijital Kartına Sahip *25-45 yaş arası, *30.000...

TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBU’NDA çalışabilecek, Derince, İzmit, Başiskele adres bilgisine sahip, 25-45 yaş arası, 19.000 TL maaş TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ar...

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Dünya devi iş kazasının olmadığı rekorunu kutladı mask
Dünya devi iş kazasının olmadığı rekorunu kutladı
Çiftçi’ye Fatih Caddesi’nde yoğun destek mask
Çiftçi’ye Fatih Caddesi’nde yoğun destek
SEKA emeklisi yaşamını yitirdi mask
SEKA emeklisi yaşamını yitirdi
Dursun Ali Erzincanlı gönüllere dokundu mask
Dursun Ali Erzincanlı gönüllere dokundu
Kompozit Kimya 15 işçi alacak mask
Kompozit Kimya 15 işçi alacak
Marmara Siegener Galvaniz 20 işçi alacak mask
Marmara Siegener Galvaniz 20 işçi alacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL