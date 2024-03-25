Talus’tan Büyük Kocaeli Mitingi’ne davet

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, 28 Mart Perşembe günü saat 15.00’te Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Büyük Kocaeli Mitingi’ne tüm Kocaeli halkını davet etti. Sosyal medya hesabı üzerinden 1 dakikalık video paylaşan Dr.Şahin Talus şu ifadeleri kullandı: “Çok kıymetli hemşehrilerim. İzmit, Başiskele, Derince, Kartepe, Kandıra, Karamürsel, Gölcük, Körfez, Dilovası, Çayırova, Darıca, Gebze’nin güzel insanları… Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Büyük Kocaeli Mitingi için Kocaelimize geliyor. Her zamanki yerimizde Cumhurbaşkanımızın yanında yer almak üzere sizleri Büyük Kocaeli Mitingine davet ediyorum. 28 Mart Perşembe günü saat 15.00’te Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı’nda buluşalım. Saygı ve muhabbetlerimle.”
Öte yandan Çayırova’dan Kandıra’ya tüm teşkilatlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı büyük miting öncesinde şehri gelin gibi süslemeye devam ediyor. Tüm teşkilatlar miting için duyurular yaparak miting davetinde bulunuyor.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.