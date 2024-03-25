Kocaelispor'un 30 ve 31. hafta programı belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kocaelispor'un programı şöyle:
30. hafta maçı 14 Nisan Pazar günü saat 19.00 Kocaelispor - Bitexen Giresunspor
31. hafta maçı 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor
30 VE 31. HAFTA MAÇLARI
- 30. hafta
12 Nisan Cuma:
20.00 Manisa FK-Eyüpspor (Manisa 19 Mayıs)
13 Nisan Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)
16.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK (Alsancak Mustafa Denizli)
14 Nisan Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Stat daha sonra açıklanacak)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)
19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Adanaspor-Bodrum FK ( Yeni Adana)
- 31. hafta
19 Nisan Cuma:
20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)
20 Nisan Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)
21 Nisan Pazar:
13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)
16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Stat daha sonra açıklanacak)
19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.