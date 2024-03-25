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25 Mar 2024 - 14:45- Gündem G:

200 milyon liraya mal edilecek 35 derslikli okul için protokol imzalandı... Aracı ailesinden Derince’ye bir okul daha

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Derince Çınarlı İlkokulu depreme karşı dayanıksız olduğu belirlenerek yıkılırken, yerine Aracı ailesi yeni okul yaptıracak. Şükrü Kemal Aracı İlkokulu yapımı için Kocaeli Valiliği ve Aracı ailesi arasında protokol imzalandı. Vali Seddar Yavuz, Aracı ailesine destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
200 milyon liraya mal edilecek 35 derslikli okul için protokol imzalandı... Aracı ailesinden Derince’ye bir okul daha mask
200 milyon liraya mal edilecek 35 derslikli okul için protokol imzalandı... Aracı ailesinden Derince’ye bir okul daha
200 milyon liraya mal edilecek 35 derslikli okul için protokol imzalandı... Aracı ailesinden Derince’ye bir okul daha
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ARACI KARDEŞLER 35 DERSLİKLİ OKUL YAPTIRACAK

Derince Çınarlı İlkokulu, Koruma Klor Alkali ve Vefa Tarım-Gıda Sanayi firması sahipleri İbrahim, Kemal, Zümran ve Ayşe Aracı kardeşler tarafından yaptırılacak. Vali Seddar Yavuz ve Aracı kardeşler, Kocaeli Valiliği Makam Toplantı Salonunda “Şükrü Kemal Aracı İlkokulu” yapım protokolünü imzaladı. Protokol törenine Vali Yavuz, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Aracı ailesi üyeleri katıldı. Ailenin, Derince Yavuz Sultan Mahallesi’nde yaptırdığı Şükrü Aracı okulunun ardından Derince’de eğitime açacağı ikinci okul olacak. Yaklaşık maliyeti 200 milyon lira olan ‘Şükrü Kemal Aracı İlkokulu’ okulunda 32 derslik ve 3 ana sınıfı olmak üzere toplam 35 derslik yer alacak. Okul 2024-2025 yılında eğitim öğretim döneminde eğitime açılacak.

200 milyon liraya mal edilecek 35 derslikli okul için protokol imzalandı... Aracı ailesinden Derince’ye bir okul daha

15’E YAKIN PROTOKOL İMZALAYACAĞIZ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Aracı ailesine teşekkür ederek, “Şehrimizde birçok eğitim kurumunu yeniledik. Marmara Depremi’ne karşı da eğitim kurumlarımızı hazırlıyoruz. Depreme karşı 28 okul 1 lojman okulu olmak üzere okulumuzu yıktık bunları yeniden yapıyoruz. Vefa Aracı’ya kendisine ailesi adına bir okul daha yaptırılması talebinde bulunduk. Aracı ailesine şehrimize yapmış olduğu hizmet ve yatırımlar sebebiyle teşekkür ediyorum. Derinceli kardeşlerimize hayırlı olsun. Yıl içerisinde kamu bütçesi dışında okul yapımları için 15’e yakın protokol imzalayacağız. En büyük hayrın ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza yapılan yatırım olduğunu ifade etmek isterim.” dedi.

200 milyon liraya mal edilecek 35 derslikli okul için protokol imzalandı... Aracı ailesinden Derince’ye bir okul daha

BAYRAMDAN SONRA OKUL TEMELİNİ ATACAĞIZ

Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ise, “Kocaeli’de babamızın adına yaptığımız ilkokulu için de iftihar duyuyoruz. Babaannemiz adına Yuvacık’ta bir yurt yapıyoruz. Annemizin adına Kocaeli Üniversitesi’ne Onkoloji Merkezi yaptık. Bu okulu da inşallah abim Şükrü Kemal Aracı adına bitireceğiz. Aracı olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Projelerimizi hazırlıyoruz. Bayramdan sonra okulumuzun temelini atmayı planlıyoruz. Kocaeli’ye yakışır bir okul inşa edeceğiz. Açılışını da birlikte yaparız. Allah bir daha deprem acısı yaşatmasın. Bu günlerde devletimizin yanında olmalıyız. Bizlere verdiğiniz fırsat için teşekkür ederim.” diye konuştu.

200 milyon liraya mal edilecek 35 derslikli okul için protokol imzalandı... Aracı ailesinden Derince’ye bir okul daha

ÇOCUKLUĞUMUZ BURADA GEÇTİ

Kemal Aracı eğitime katkıda bulunmanın kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, şöyle konuştu: “Sayın Valim, sizler bu projeyi yapmamıza vesile oldunuz. Okul yapılacak yer bizim çocukluğumuzun geçtiği yerler. Okulun olduğu yere belki de 30 senedir gitmemiştim. Geçen İbrahim ile gittik. Benim hatırladığım zamanlarda at arabaları geziyordu. Eğitime katkı yapmak bizi gururlandırıyor. Şehrimize ve Derince’ye hayırlı olsun.”

200 milyon liraya mal edilecek 35 derslikli okul için protokol imzalandı... Aracı ailesinden Derince’ye bir okul daha
200 milyon liraya mal edilecek 35 derslikli okul için protokol imzalandı... Aracı ailesinden Derince’ye bir okul daha
200 milyon liraya mal edilecek 35 derslikli okul için protokol imzalandı... Aracı ailesinden Derince’ye bir okul daha

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25 Mar 2024 - 14:45 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.531.618 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Derinceli - Okul adı eskisi gibi kalmaliydi. Bazı seyler bazı yerler ile ozdeslismistir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mart 16:06
04

Ali Velincu - Ya işte böyle,ne güzel örnekler,maşallah,kocaelide Aracı,boluda Baysal aileleri,böyle büyüklerin eli öpülür ve.opuluyor....

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Mart 16:02
03

Türkmen - Yenikent Alparslan Ortaokulu için de hayırseverlerin desteğini bekliyoruz ikili eğitim sistemine döndü hasarlı diye bir bölümü yıkıldı zor eğitim süreci yasiyoruz

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Mart 15:27
01

Son Pişman - Sağolsunlar, Allah hayırlarını kabul buyursun.

Hayırsever insanlar, müteşekkiriz

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 25 Mart 15:03
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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