Özlü: "Gençler bizim gururumuz oldu"

Başiskeleli çocuklara ve gençlere yönelik yaptığı yatırım ve hizmetlerle genç kardeşlerinin ve ailelerinin gönlüne dokunan Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, iftar sonrası Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte ve Restoran’da bir araya geldi. Genc-i Âla Gönüllüsü kardeşleriyle sıcak ve samimi ortamda hasbihal etti.
“GENC-İ ÂLÂ AİLEMİZ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR”
Başkan Özlü gençlere hitaben yaptığı konuşmada, “Gençliğin ihyası ve geleceğin inşası adına Türkiye'ye örnek olacak şekilde hayata geçirdiğimiz Genc-i Âlâ Gençlik Modeli’miz, ulusal bazda yapılan proje yarışmalarında hem ödüller topladı hem de meyvelerini topladı, toplamaya da devam ediyor. Her geçen gün büyümeye devam eden Genc-i Âlâ ailemizde yetişen gençlerimiz spordan sanata, bilimden teknolojiye daha birçok alanda eğitimler alarak başarıdan başarıya koşarak bizleri ve kentimizi gururlandırıyor.” dedi.
Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, son 5 yıllık süreçte kentte yapılan gençlik çalışmalarını değerlendirerek, gelecek dönemde gençlere yönelik yapacakları yeni vizyon projeleri tek tek anlatarak Türkiye Yüzyılı’nın mimarları genç kardeşlerini yeniden sevindirdi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.