Honda Plaza Haldız’ı dolandıran sanıkların cezaları kesinleşti

MENEKŞE ERDOĞAN TUTUKLANMIŞTI

2005 yılında Honda Haldız İzmit Bayii’nde çalışmaya başlayan Menekşe Erdoğan, sonraki yıllarda genel müdür yardımcılığı ve finans sorumlusu olmuştu. Erdoğan, 2018 yılında Honda Haldız İzmit Bayii İç Denetimi sırasında dolandırıcılık yaptığı tespit edilince Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sonrasında; hizmet nedeniyle görevini kötüye kullanmak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak, bilişim sistemindeki verileri bozma ve yok etme ve dolandırıcılık gibi birçok suçtan hakkında yürütülen soruşturma sonrasında tutuklanmıştı.

GEBZE KADIN CEZAEVİNDE YATMIŞTI

Genel Müdür Yardımcısı ve Finans Sorumlusu sıfatıyla Honda Haldız İzmit Bayii organize şekilde dolandırmak iddiasıyla tutuklanan Menekşe Erdoğan, Gebze Kadın Cezaevi’nde konulmuştu. Erdoğan 10 ay süreyle cezaevinde yattıktan sonra 4 Temmuz 2021 tarihinde yapılan duruşmada ayak bileklerine elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verilerek tahliye olmuştu.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan Menekşe Erdoğan, sigortacı Serkan Güner, diğer sanıklar Ferdi Kotil, Mecit Sekmen ve Serdal Bozkır, Hüseyin Öngören hakkında toplanan delil ve bulguların ardından sanıklar hakkında ceza davası açılmış ve sanıklar Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı. Yargılama sonrasında sanık Menekşe Erdoğan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 520 gün karşılığı adli para cezasına, nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanan sigortacı sanık Serkan Güner, Ferdi Kotil ve Hüseyin Öngören 2 yıl 1 ay hapis ve 312 gün karşılığında adli para cezası, sanık Serdal Bozkır ise 1 yıl 8 ay ve 250 gün karşılığında adli para cezasına çarptırılmıştı.

BÖLGE MAHKEMESİ KARARI ONADI

Nitelikli dolandırıcılık suçundan Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar; Menekşe Erdoğan, Serkan Güner, Ferdi Kotil, Serdal Bozkır, Mecit Sekmen ve Hüseyin Öngören, verilen cezalara itiraz etmek için Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine (istinaf) başvurdu. Bölge Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıkların yaptıkları başvuruları esastan reddetti ve Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği cezaları oy birliğiyle onadı. Böylece sanıkların aldıkları cezalar kesinleşmiş oldu.

YÜZ KIZARTICI SUÇ İŞLEMİŞ MALİ MÜŞAVİRLİK EĞİTİMİ VERİYOR

Nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanan ve Gebze’deki Kadın Cezaevine konulan Menekşe Erdoğan, tutuklu kaldığı 10 ayın sonrasında ayak bileğine elektronik kelepçe takılarak tahliye edilerek ev hapsi almıştı. Tutuksuz devam eden yargılama sonrasında Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 520 gün karşılığı adli para cezasına çarptırılmıştı.

‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve yüz kızartıcı suçtan tutuklu yargılanan ve ceza alan Menekşe Erdoğan’ın, Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Üyesi olarak firmalara ‘danışmanlık’ hizmeti vermesi, kariyer şirketinin dolandırıcılık ve yüz kızartıcı suç işleyen kişiyi eğitimci olarak bünyesinde çalıştırması akıllara durgunluk verdi.

Kaynak: Haber Merkezi