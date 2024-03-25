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25 Mar 2024 - 15:15- Asayiş G:

Honda Plaza Haldız’ı dolandıran sanıkların cezaları kesinleşti

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2018 yılında Honda Haldız İzmit Bayii’ni organize bir şekilde dolandıran bayi eski genel müdür yardımcısı ve finans sorumlusu Menekşe Erdoğan ile diğer sanıklar sigortacı Serkan Güner, Mecit Sekmen, Hüseyin Öngören, Serdal Bozkır ve Ferdi Kotil, Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış çeşitli cezalara çarptırılmışlardı. Sanıklar, verilen cezalara itiraz etmiş ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Bölge Mahkemesi yapılan itiraza reddetti ve sanıkların cezalarınıonayladı

Honda Plaza Haldız’ı dolandıran sanıkların cezaları kesinleşti mask
Honda Plaza Haldız’ı dolandıran sanıkların cezaları kesinleşti
Honda Plaza Haldız’ı dolandıran sanıkların cezaları kesinleşti
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MENEKŞE ERDOĞAN TUTUKLANMIŞTI

2005 yılında Honda Haldız İzmit Bayii’nde çalışmaya başlayan Menekşe Erdoğan, sonraki yıllarda genel müdür yardımcılığı ve finans sorumlusu olmuştu. Erdoğan, 2018 yılında Honda Haldız İzmit Bayii İç Denetimi sırasında dolandırıcılık yaptığı tespit edilince Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sonrasında; hizmet nedeniyle görevini kötüye kullanmak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak, bilişim sistemindeki verileri bozma ve yok etme ve dolandırıcılık gibi birçok suçtan hakkında yürütülen soruşturma sonrasında tutuklanmıştı.

Honda Plaza Haldız’ı dolandıran sanıkların cezaları kesinleşti

GEBZE KADIN CEZAEVİNDE YATMIŞTI

Genel Müdür Yardımcısı ve Finans Sorumlusu sıfatıyla Honda Haldız İzmit Bayii organize şekilde dolandırmak iddiasıyla tutuklanan Menekşe Erdoğan, Gebze Kadın Cezaevi’nde konulmuştu. Erdoğan 10 ay süreyle cezaevinde yattıktan sonra 4 Temmuz 2021 tarihinde yapılan duruşmada ayak bileklerine elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verilerek tahliye olmuştu.

Honda Plaza Haldız’ı dolandıran sanıkların cezaları kesinleşti

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan Menekşe Erdoğan, sigortacı Serkan Güner, diğer sanıklar Ferdi Kotil, Mecit Sekmen ve Serdal Bozkır, Hüseyin Öngören hakkında toplanan delil ve bulguların ardından sanıklar hakkında ceza davası açılmış ve sanıklar Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı. Yargılama sonrasında sanık Menekşe Erdoğan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 520 gün karşılığı adli para cezasına, nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanan sigortacı sanık Serkan Güner, Ferdi Kotil ve Hüseyin Öngören 2 yıl 1 ay hapis ve 312 gün karşılığında adli para cezası, sanık Serdal Bozkır ise 1 yıl 8 ay ve 250 gün karşılığında adli para cezasına çarptırılmıştı.

Honda Plaza Haldız’ı dolandıran sanıkların cezaları kesinleşti

BÖLGE MAHKEMESİ KARARI ONADI

Nitelikli dolandırıcılık suçundan Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar; Menekşe Erdoğan, Serkan Güner, Ferdi Kotil, Serdal Bozkır, Mecit Sekmen ve Hüseyin Öngören, verilen cezalara itiraz etmek için Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine (istinaf) başvurdu. Bölge Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıkların yaptıkları başvuruları esastan reddetti ve Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği cezaları oy birliğiyle onadı. Böylece sanıkların aldıkları cezalar kesinleşmiş oldu.

Honda Plaza Haldız’ı dolandıran sanıkların cezaları kesinleşti

YÜZ KIZARTICI SUÇ İŞLEMİŞ MALİ MÜŞAVİRLİK EĞİTİMİ VERİYOR

Nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanan ve Gebze’deki Kadın Cezaevine konulan Menekşe Erdoğan, tutuklu kaldığı 10 ayın sonrasında ayak bileğine elektronik kelepçe takılarak tahliye edilerek ev hapsi almıştı. Tutuksuz devam eden yargılama sonrasında Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 520 gün karşılığı adli para cezasına çarptırılmıştı.

Honda Plaza Haldız’ı dolandıran sanıkların cezaları kesinleşti

‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve yüz kızartıcı suçtan tutuklu yargılanan ve ceza alan Menekşe Erdoğan’ın, Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Üyesi olarak firmalara ‘danışmanlık’ hizmeti vermesi, kariyer şirketinin dolandırıcılık ve yüz kızartıcı suç işleyen kişiyi eğitimci olarak bünyesinde çalıştırması akıllara durgunluk verdi.

Honda Plaza Haldız’ı dolandıran sanıkların cezaları kesinleşti

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, hizmet, İzmit, para, kadın, Gebze

25 Mar 2024 - 15:15 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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