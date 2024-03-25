Başiskele’de Okur-Yazar buluşmaları devam ediyor

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün birlikte ortak yürüttüğü Okuma Kültürünü Geliştirme Projesi olan “Oku-Yorum” etkinlikleri devam ediyor.

“Oku-Yorum” Projesi kapsamında kentteki 18-35 yaş aralığındaki vatandaşların kitaplara olan ilgilerini arttırmak, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve ilçedeki kütüphaneleri keşfetmelerini sağlamak adına gönüllü olan gençler ile yazarları bir araya getiren projenin ilk tanışma toplantısı 2023 yılın Ekim ayında ilçenin ilk halk kütüphanesi olan Kitaphane’de gerçekleşmişti. Projeye dâhil olan gençler her ay farklı bir kitabı birlikte okuyarak, yine hep birlikte kitap tahlili yapılan ve kitapların yazarları ile bir araya gelinen etkinlikler düzenleniyor.

Okur-Yazar Buluşmaları projesinde son olarak Yazar Tarık Tufan okuyucularıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Hep birlikte iftarlarını yapan kitapseverler, daha sonra Tarık Tufan ile “Bir Adam Girdi Şehre Koşarak” kitabının tahlilini yaptılar. Kitabı ve yazarlığı ile ilgili soruları büyük bir samimiyetle cevaplandıran Tufan, programın sonunda kitaplarını da imzaladı.

BAŞKAN ÖZLÜ: “EN BÜYÜK HAYALİMİZ YAZARLARIMIZIN YETİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK”

Başiskele Belediye Başkanı M.Yasin Özlü de kitapsever hemşehrilerinin iftarına uğrayarak hem proje ekibi hem de yazar ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Başiskele’de kitap okuma oranının küçük yaşlardan itibaren artırılmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Özlü, “Okumayı teşvik eden ve gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları, hayallerini gerçekleştirmeleri için çalışmaya devam ediyoruz. Oku-Yorum projesini de bu noktada önemsiyorum. Başiskele’mizde birçok kütüphaneyi hizmete açmış ve bu bağlamda okumayı teşvik projelerini hayata geçirmiş bir belediye olarak en büyük hayalimiz birçok yazarımızın yetişmesine katkı sağlamak olacaktır ve bu onur âlâ gençliğin temellerini oluşturacaktır.” dedi.

OKU-YORUM PROJESİ NASIL İŞLİYOR?

Proje kapsamında özenle çalışılmış kitap listesinde edebiyattan felsefeye birbirinden çeşitli 10 ayrı eser yer alıyor. Projenin amacı, okurların kitap türlerini tanımaları, çeşitli eser ve yazarlarla tanışmalarını sağlamak. Belediye okurları için kitap listesindeki tüm kitapları okuyuculara hediye ediyor onları yazarları ile buluşturma konusunda özenle çalışıyor.

Proje kapsamında buluşmaların ilk konuğu Yazar Ali Ural’dı. Kendisi ile birlikte öncesinde okunan “Posta Kutusundaki Mızıka” kitabının tahlili Ocak 2024’te gerçekleştirildi. Her ay bir kitap tahlili yapan ekip daha birçok kitap tahlili ve yazar buluşması gerçekleştirecek.

Kaynak: Bülten