Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
25 Mar 2024 - 15:45- Gündem G:

Başiskele’de Okur-Yazar buluşmaları devam ediyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Başiskele Belediyesi’nin “Oku-Yorum” projesi kapsamında yazar Tarık Tufan’ı ağırlayarak okuyucularıyla güzel bir kitap tahlil sohbeti gerçekleştirdi.

Başiskele’de Okur-Yazar buluşmaları devam ediyor mask
Başiskele’de Okur-Yazar buluşmaları devam ediyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün birlikte ortak yürüttüğü Okuma Kültürünü Geliştirme Projesi olan “Oku-Yorum” etkinlikleri devam ediyor.

“Oku-Yorum” Projesi kapsamında kentteki 18-35 yaş aralığındaki vatandaşların kitaplara olan ilgilerini arttırmak, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve ilçedeki kütüphaneleri keşfetmelerini sağlamak adına gönüllü olan gençler ile yazarları bir araya getiren projenin ilk tanışma toplantısı 2023 yılın Ekim ayında ilçenin ilk halk kütüphanesi olan Kitaphane’de gerçekleşmişti.   Projeye dâhil olan gençler her ay farklı bir kitabı birlikte okuyarak, yine hep birlikte kitap tahlili yapılan ve kitapların yazarları ile bir araya gelinen etkinlikler düzenleniyor.

Okur-Yazar Buluşmaları projesinde son olarak Yazar Tarık Tufan okuyucularıyla  iftar yemeğinde bir araya geldi. Hep birlikte iftarlarını yapan kitapseverler, daha sonra Tarık Tufan ile “Bir Adam Girdi Şehre Koşarak” kitabının tahlilini yaptılar.  Kitabı ve yazarlığı ile ilgili soruları büyük bir samimiyetle cevaplandıran Tufan, programın sonunda kitaplarını da imzaladı.

BAŞKAN ÖZLÜ: “EN BÜYÜK HAYALİMİZ YAZARLARIMIZIN YETİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK”

Başiskele Belediye Başkanı M.Yasin Özlü de kitapsever hemşehrilerinin iftarına uğrayarak hem proje ekibi hem de yazar ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Başiskele’de kitap okuma oranının küçük yaşlardan itibaren artırılmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Özlü, “Okumayı teşvik eden ve gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları, hayallerini gerçekleştirmeleri için çalışmaya devam ediyoruz. Oku-Yorum projesini de bu noktada önemsiyorum.  Başiskele’mizde birçok kütüphaneyi hizmete açmış ve bu bağlamda okumayı teşvik projelerini hayata geçirmiş bir belediye olarak en büyük hayalimiz birçok yazarımızın yetişmesine katkı sağlamak olacaktır ve bu onur âlâ gençliğin temellerini oluşturacaktır.” dedi.

Başiskele’de Okur-Yazar buluşmaları devam ediyor

OKU-YORUM PROJESİ NASIL İŞLİYOR?

Proje kapsamında özenle çalışılmış kitap listesinde edebiyattan felsefeye birbirinden çeşitli 10 ayrı eser yer alıyor.  Projenin amacı,  okurların kitap türlerini tanımaları, çeşitli eser ve yazarlarla tanışmalarını sağlamak. Belediye okurları için kitap listesindeki tüm kitapları okuyuculara hediye ediyor onları yazarları ile buluşturma konusunda özenle çalışıyor.

Proje kapsamında buluşmaların ilk konuğu Yazar Ali Ural’dı. Kendisi ile birlikte öncesinde okunan “Posta Kutusundaki Mızıka” kitabının tahlili Ocak 2024’te gerçekleştirildi. Her ay bir kitap tahlili yapan ekip daha birçok kitap tahlili ve yazar buluşması gerçekleştirecek.

Kaynak: Bülten

# HER, başkan, sosyal, iftar
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Özlü: "Gençler bizim gururumuz oldu" mask
Özlü: "Gençler bizim gururumuz oldu"
Pasta ile gelen mutluluk mask
Pasta ile gelen mutluluk
Yasin Özlü’ye Bahçecik’ten tam destek mask
Yasin Özlü’ye Bahçecik’ten tam destek
Başiskele’de Ramazan sevinci bir başka güzel mask
Başiskele’de Ramazan sevinci bir başka güzel
Başkan Özlü’den Başiskele’nin kadınlarına jest mask
Başkan Özlü’den Başiskele’nin kadınlarına jest
Başiskele’de bu kış hem gönüller hem evler ısındı mask
Başiskele’de bu kış hem gönüller hem evler ısındı
KALE modeli aileleri koruyor mask
KALE modeli aileleri koruyor
Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor mask
Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor
Yuvacık Kültür Merkezi'nde çalışmalar hızla sürüyor mask
Yuvacık Kültür Merkezi'nde çalışmalar hızla sürüyor
İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Bekir Develi: "Hiçbir şey yapamıyorsak boykota devam edelim" mask
İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Bekir Develi: "Hiçbir şey yapamıyorsak boykota devam edelim"

25 Mar 2024 - 15:45 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.531.618 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

MAL SEVKİYATI YAPACAK ŞOFÖR ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBUNDA çalışabilecek, *E sınıfı ehliyetli, *SRC 4 Belgesi, *Psikoteknik Belgesi, *Dijital Kartına Sahip *25-45 yaş arası, *30.000...

TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBU’NDA çalışabilecek, Derince, İzmit, Başiskele adres bilgisine sahip, 25-45 yaş arası, 19.000 TL maaş TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ar...

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Başiskele’de Okur-Yazar buluşmaları devam ediyor mask
Başiskele’de Okur-Yazar buluşmaları devam ediyor
Özlü: "Gençler bizim gururumuz oldu" mask
Özlü: "Gençler bizim gururumuz oldu"
Sokak hayvanları mama üretim tesisi açılıyor mask
Sokak hayvanları mama üretim tesisi açılıyor
Dünya devi iş kazasının olmadığı rekorunu kutladı mask
Dünya devi iş kazasının olmadığı rekorunu kutladı
Çiftçi’ye Fatih Caddesi’nde yoğun destek mask
Çiftçi’ye Fatih Caddesi’nde yoğun destek
SEKA emeklisi yaşamını yitirdi mask
SEKA emeklisi yaşamını yitirdi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL