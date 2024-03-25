Körfez’de hayvan yetiştiricileri hırsızlardan dertli

Körfez İlimtepe Kirazlı ve Hereke’de hayvan sahipleri son günlerde onlarca hayvanlarının çalınması üzerine şikayette bulundu. Zararlarının büyük olduğunu ifade eden hayvan yetiştiricileri, yetkililerden kendilerini yardımcı olmalarını istedi. Zabıtanın ceza yazması nedeniyle Kirazlı’nın üst kısımlarına taşındıklarını ifade eden vatandaşlar, “Birkaç ay önce hırsızlık arada bir oluyordu. Ramazan’ın başlamasıyla birlikte hırsızlık çoğaldı. İneklerimizin arkasında buzağı kalmadı. Tek tek kayıp oluyor daha önce böyle bir şey olmadı. İnekler her tarafta buzağılarını arıyor. Birileri planlı bir şekilde toplayıp götürüyor. Zararımız çok. Yetkililere sesleniyoruz; bize sahip çıkın, zararımız büyük, hayvanlarımızı bulun” dedi.