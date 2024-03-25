Körfez İlimtepe Kirazlı ve Hereke’de hayvan sahipleri son günlerde onlarca hayvanlarının çalınması üzerine şikayette bulundu. Zararlarının büyük olduğunu ifade eden hayvan yetiştiricileri, yetkililerden kendilerini yardımcı olmalarını istedi. Zabıtanın ceza yazması nedeniyle Kirazlı’nın üst kısımlarına taşındıklarını ifade eden vatandaşlar, “Birkaç ay önce hırsızlık arada bir oluyordu. Ramazan’ın başlamasıyla birlikte hırsızlık çoğaldı. İneklerimizin arkasında buzağı kalmadı. Tek tek kayıp oluyor daha önce böyle bir şey olmadı. İnekler her tarafta buzağılarını arıyor. Birileri planlı bir şekilde toplayıp götürüyor. Zararımız çok. Yetkililere sesleniyoruz; bize sahip çıkın, zararımız büyük, hayvanlarımızı bulun” dedi.
Körfez’de hayvan yetiştiricileri hırsızlardan dertli
Körfez’de hayvan yetiştiricileri son günlerde artan hayvan hırsızlığı nedeniyle şikayette bulunarak, “İneklerimizin arkasında buzağı kalmadı. Tek tek kayıp oluyor. Birileri planlı bir şekilde toplayıp götürüyor” diyerek yetkililerden yardım istedi.
25 Mar 2024 - 15:45 Kocaeli- Gündem --- Okunma Yazdır
Mahreç Binali Aslan
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cevap - O ZAMAN HAYVANLARINIZIN BAŞINDA GEZECEKSİNİZ.İLİMTEPEDE BAŞI BOŞ HAYVAN ÇOK.OH NE GÜZEL SEN TEDBİR ALMA HAYVANLAIMI ÇALIYOLAR.NE GÜZEL HAYAT....
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.