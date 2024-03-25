Lawal ilk kez oynayabilir

KAFİLEDE OLACAK
Devre arasında Nijerya’dan gelen gençler arasında olan ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporuyla profesyonel yapılarak 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Lawal, yarın oynanacak olan özel maçta forma giyebilir. Başakşehir Tesisleri’nde oynanacak olan mücadelede kafilede yer alacak olan genç santraforun durumunu ve gelişimini görmek için Mustafa Gürsel şans vermeyi düşünüyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Körfezli Savaşçı - Sal göztepe maçında çift santrafor kouake ile lawalı öttüttürsün kavalı
Korfezli Savasci - Fofana sakat sezonu bitirdi lisansını askıya alıp LAWALİ actirabilirler belki
Hk - Lig kadrosunda Lawal yok, dolayısı ile ligde oynayamaz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.