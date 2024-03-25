Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
25 Mar 2024 - 15:48- Spor G:

Lawal ilk kez oynayabilir

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor’un Nijerya’dan denenmeye çağırdığı ancak yabancı kontenjanı nedeniyle lig kadrosunda kullanamadığı Lawal yarın yeşil siyahlı formayı ilk kez giyebilir

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Lawal ilk kez oynayabilir mask
ABONE OL Google News Sayfamız

KAFİLEDE OLACAK

Devre arasında Nijerya’dan gelen gençler arasında olan ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporuyla profesyonel yapılarak 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Lawal, yarın oynanacak olan özel maçta forma giyebilir. Başakşehir Tesisleri’nde oynanacak olan mücadelede kafilede yer alacak olan genç santraforun durumunu ve gelişimini görmek için Mustafa Gürsel şans vermeyi düşünüyor.

# KOCAELİSPOR İLE İLİŞKİLİ:
Kocaelispor'un 30 ve 31. hafta programı belli oldu mask
Kocaelispor'un 30 ve 31. hafta programı belli oldu
Göztepe maçıyla ilgili 1 haftada kaç bilet satıldı? mask
Göztepe maçıyla ilgili 1 haftada kaç bilet satıldı?
Recep Durul: Kredimizi tükettik mask
Recep Durul: Kredimizi tükettik
Engin Koyun döneminde kaç transfer yapıldı? mask
Engin Koyun döneminde kaç transfer yapıldı?
Kongre sürecinde atılacak adımlar belli oldu mask
Kongre sürecinde atılacak adımlar belli oldu
Mustafa Gürsel: Çalışarak üstesinden geleceğiz mask
Mustafa Gürsel: Çalışarak üstesinden geleceğiz
Göztepe maçının indirimli biletleri satışa çıktı mask
Göztepe maçının indirimli biletleri satışa çıktı
Sakaryaspor 23 hafta sonra bizi geçti mask
Sakaryaspor 23 hafta sonra bizi geçti
Durul: Tek yürek olmalıyız mask
Durul: Tek yürek olmalıyız
Engin Koyun’un istifası kabul edildi... Başkanlığa Recep Durul vekalet edecek mask
Engin Koyun’un istifası kabul edildi... Başkanlığa Recep Durul vekalet edecek

25 Mar 2024 - 15:48 - Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.531.618 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Körfezli Savaşçı - Sal göztepe maçında çift santrafor kouake ile lawalı öttüttürsün kavalı

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 25 Mart 16:02
03

Korfezli Savasci - @Körfezli Savaşçı 01 nolu yoruma cevabı: Fofana sakat sezonu bitirdi lisansını askıya alıp LAWALİ actirabilirler belki

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mart 16:47
02

Hk - @Körfezli Savaşçı 01 nolu yoruma cevabı: Lig kadrosunda Lawal yok, dolayısı ile ligde oynayamaz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mart 16:23

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

MAL SEVKİYATI YAPACAK ŞOFÖR ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBUNDA çalışabilecek, *E sınıfı ehliyetli, *SRC 4 Belgesi, *Psikoteknik Belgesi, *Dijital Kartına Sahip *25-45 yaş arası, *30.000...

TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBU’NDA çalışabilecek, Derince, İzmit, Başiskele adres bilgisine sahip, 25-45 yaş arası, 19.000 TL maaş TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ar...

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Durul’dan Yılmaz’a forma hediyesi mask
Durul’dan Yılmaz’a forma hediyesi
Karateci kızlar İzmir’den şampiyonlukla döndüler mask
Karateci kızlar İzmir’den şampiyonlukla döndüler
Ne Diliskelesispor’a ne de Kullar’a yaradı mask
Ne Diliskelesispor’a ne de Kullar’a yaradı
Darıca düşüyor mask
Darıca düşüyor
Altın Kiraz’da kapanış çarşamba akşamı mask
Altın Kiraz’da kapanış çarşamba akşamı
Katıldığı ilk uluslararası yüzme yarışlarından başarıyla döndü mask
Katıldığı ilk uluslararası yüzme yarışlarından başarıyla döndü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL