Lawal ilk kez oynayabilir

KAFİLEDE OLACAK

Devre arasında Nijerya’dan gelen gençler arasında olan ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporuyla profesyonel yapılarak 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Lawal, yarın oynanacak olan özel maçta forma giyebilir. Başakşehir Tesisleri’nde oynanacak olan mücadelede kafilede yer alacak olan genç santraforun durumunu ve gelişimini görmek için Mustafa Gürsel şans vermeyi düşünüyor.