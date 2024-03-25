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25 Mar 2024 - 16:28- Siyaset G:

Ömeroğlu, “Dilovası’nı hep birlikte geleceğe taşıyalım”

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Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte bölgenin en güçlü lojistik kooperatiflerinden S.S. 154 Nolu Dilovası Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ile iftarda bir araya geldiler.

Ömeroğlu, “Dilovası’nı hep birlikte geleceğe taşıyalım” mask
Ömeroğlu, “Dilovası’nı hep birlikte geleceğe taşıyalım”
Ömeroğlu, “Dilovası’nı hep birlikte geleceğe taşıyalım”
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S.S. 154 Nolu Dilovası Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Osman Aktaş ve yönetimi tarafından verilen iftar programının konuğu olan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, 154 Nolu Kooperatif üyeleri ile iftarda bir araya geldiler.

Ömeroğlu, “Dilovası’nı hep birlikte geleceğe taşıyalım”

AKTAŞ, ÖMEROĞLU’NA BAŞARILAR DİLEDİ

İftar öncesi kısa bir konuşma yapan S.S. 154 Nolu Dilovası Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Osman Aktaş, “ Her yıl üyelerimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmek adına düzenlediğimiz iftar programımıza bu yılda bir yenisini ekleyerek devam ediyoruz. Malum bu sefer ki Ramazan ayı seçim sürecine denk geldiği için iftarımıza çok değerli misafirlerimizi de davet ettik. Ülkemizde ve ilçemizde yaşanan seçim sürecinde kamyoncu esnafı olan üyelerimizin sorun ve sıkıntılarını aktarmaları ve AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu’nun projelerini anlatabilmesi için düzenlediğimiz iftar programı davetimize icabet eden Vekilimiz Cemil Yaman, Belediye Başkan adayımız Ramazan Ömeroğlu ev İlçe Başkanımız İlhan Yıldırım’a teşekkür ediyorum. Ramazan Ömeroğlu’na da başarılar diliyorum”dedi.

Ömeroğlu, “Dilovası’nı hep birlikte geleceğe taşıyalım”

DİLOVASI’NI HEP BİRLİKTE GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ

Aktaş’ın konuşmasının ardından açılan iftar sonrası kamyoncu esnafına seslenen AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, “İlçemizin önemli gelir kaynaklarının başında yer alan nakliyecilik, taşımacılık sektörünün sorunlarını biliyorum. En önemli sorunlarından biri olan Tır parkı sorunu için Diliskelesi Mahallemizde belirlediğimiz alanda yeni bir Tır parkının göreve gelmemizin ardından çalışmasını başlatıyoruz. Ayrıca lojistik sektöründe önemli bir yere sahip olan Dilovamızla ilgili de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin hazırlamış olduğu “Lojistik Köy” projesinin hayata geçmesi ile de ilçemiz adeta Marmara bölgesinin lojistik üssü konumuna gelirken, ilçemizde büyük bir prestij katacaktır. Tabi nakliyeciliğin dışında hepimiz de bu kentte yaşıyoruz. Kentimizin gelişmesi için hazırladığımız projelerimizi daha önce sizlere açıklamıştık. Projelerimizin hayata geçmesi ve Dilovası’nın kent olma yolunda emin adımlarla yoluna devam edebilmesi için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. İnşallah 31 Mart’ta sizlerin de desteği ile göreve gelirsek Dilovası’nı hep birlikte geleceğe taşıyacağımızdan emin olun. Ayrıca böyle güzel bir iftar programına davetlerinden ve misafirperverliklerinden dolayı Kooperatif Başkanımız Osman Aktaş ve üyelerimize çok teşekkür ediyorum.”dedi.

TÜRKİYE’NİN, DİLOVASI'NIN GELECEĞİ İÇİN”

Düzenlenen iftar yemeğinde Ömeroğlu’nun konuşmasının ardından konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise "Ülkemizin geleceğinin belirleneceği çok önemli bir seçim arifesindeyiz. 31 Mart bizler için normal bir yerel seçim değildir. 31 Mart akşamı tüm Türkiye'de olduğu gibi Dilovası'nda da dünyaya güçlü bir Türkiye için Cumhurbaşkanına sahip çıkacağının, milletine, bayrağına sahip çıkacağının mesajını hep birlikte vereceğiz. Dilovası'nın da kendisine güvendiğim, dürüst, güvenilir abimiz ve adayımız Ramazan Ömeroğlu’na sahip çıkacağını biliyorum. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinin ardından hep birlikte Dilovası'nı kalkındıracak, daha güzel yaşam alanlarının olduğu yeni projeleri hayata geçireceğiz. Hem yeni Dilovası hem de güçlü Türkiye için sizlerden AK Parti'ye ve adayımız Ramazan Ömeroğlu’na destek istiyorum."dedi.

Kaynak: BÜLTEN

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25 Mar 2024 - 16:28 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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