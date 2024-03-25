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Büyükgöz, kırsal mahalleleri dolaştı

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Yerel seçim çalışmalarına sahada hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, mahalle ziyaretleri kapsamında Mollafenari sakinlerine konuk oldu.

Büyükgöz, kırsal mahalleleri dolaştı mask
Büyükgöz, kırsal mahalleleri dolaştı
Büyükgöz, kırsal mahalleleri dolaştı
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Mahalli idareler seçimlerine yönelik saha çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz; mahalle ziyaretleri kapsamında Mollafenari sakinlerine konuk oldu. Gebze’nin kırsal mahallelerinden olan Mollafenari’de iftar öncesi esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Vatandaşlar ve esnaflarla sohbet eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, yeni döneme ilişkin projeler ve hizmetler hakkında bilgi paylaştı.

Büyükgöz, kırsal mahalleleri dolaştı

MAHALLELER İLE BİRLİKTE İFTAR YAPTI

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’na destek isteyen Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz daha sonra mahalle sakinlerinin geniş katılımıyla düzenlenen iftar programına konuk oldu. İftara katılan mahalle sakinlerinin Ramazan ayını tebrik eden Başkan Adayı Büyükgöz, teravih namazı öncesi mahalledeki kıraathaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle sakinlerinin talep, görüş ve önerilerini dinleyen Cumhur ittifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz; yeni dönemde Gebze’yi Türkiye Yüzyılına hazırlayacak yeni proje ve hizmetlerin tek tek hayata geçirileceğini vurguladı. 

Büyükgöz, kırsal mahalleleri dolaştı

Kaynak: BÜLTEN

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25 Mar 2024 - 16:30 Kocaeli/ Gebze- Siyaset --- Okunma

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