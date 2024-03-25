Periler, Galatasaray’ı İstanbul’da devirdi

ÜÇÜNCÜ MAÇ İZMİT’TE
Seride üçüncü karşılaşma çarşamba günü İzmit’te oynanacak. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşma 18.00’de başlayacak. Bu maçı kazanacak takım ismini yarı finale yazdıracak. İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan bugünkü maçta İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 25-22 önde geçti. Galatasaray, devreyi 47-42 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte ise çok büyük heyecan vardı, bu periyotta 65-65’lik eşitlik vardı. Son periyotta müthiş performans gösteren temsilcimiz, 30-18’lik bir seri yakalayıp, maçtan da 95-83 galip ayrıldı. Spor Servisi
Kaynak: Spor servisi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.