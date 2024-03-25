Periler, Galatasaray’ı İstanbul’da devirdi

ÜÇÜNCÜ MAÇ İZMİT’TE

Seride üçüncü karşılaşma çarşamba günü İzmit’te oynanacak. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşma 18.00’de başlayacak. Bu maçı kazanacak takım ismini yarı finale yazdıracak. İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan bugünkü maçta İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 25-22 önde geçti. Galatasaray, devreyi 47-42 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte ise çok büyük heyecan vardı, bu periyotta 65-65’lik eşitlik vardı. Son periyotta müthiş performans gösteren temsilcimiz, 30-18’lik bir seri yakalayıp, maçtan da 95-83 galip ayrıldı. Spor Servisi

Kaynak: Spor servisi