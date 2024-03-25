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Taşkın: Memura bayram ikramiyesi verilmelidir

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Anadolu Sağlık-Sen Genel Başkanı Necip Taşkın; emekli ve işçilere verildiği gibi memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Taşkın: Memura bayram ikramiyesi verilmelidir mask
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EMEKLİ VE İŞÇİLERDEN AYIRMAYIN

Sağlık teşkilatlarında görev yapanların özveriyle çalıştıklarının herkes tarafından bilindiğini, hastalık riski, şiddet ve mobbing gibi olumsuzlukların yanı sıra aldıkları ücretin ruhi ve bedeni yıpranmalarını karşılayacak ölçü de olmadığına dikkat çeken Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, anayasanın ilgili maddelerine atıfta bulunarak devletin, sağlık çalışanlarının yaptığı hizmete orantılı bir ücret vermesi, çalışmayı desteklemek ve ekonomik sorunlarının hafifletilmesi için gerekli önlemleri almak noktasında emeklilere ve işçilere verildiği gibi sağlık çalışanlarına da Bayram İkramiyesi verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

DÖNER SERMAYELERDEN KARŞILANABİLİR

Taşkın, “Devlet, sağlık çalışanlarının ekonomik sıkıntısını anlamalı ve bunu giderebilmek için adım atmalı, çeşitli önlemler almalıdır. Bu adımlardan biri de görev, unvan ve kadro ayrımı yapılmaksızın “Bayram İkramiyesi” verilmesidir. Genel Bütçeye dokunmadan, hastanelerin Döner Sermayelerinden bu para karşılanabilir. Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık çalışanlarına Bayram İkramiyesi verilmesi için bir çalışma yapmasını istiyoruz.” dedi.

Kaynak: Bülten

# para, çalışma, Emekli

25 Mar 2024 - 17:15 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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