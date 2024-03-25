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Yaşanabilir Kocaeli buluşması gerçekleşti... Büyükşehir adayları katıldı

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Kocaeli Çevre Platformu tarafından düzenlenen ‘Yaşanabilir Kocaeli Buluşması’nda platform tarafından hazırlanan bildiri okunarak, büyükşehir belediye başkan adaylarına teslim edildi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Yaşanabilir Kocaeli buluşması gerçekleşti... Büyükşehir adayları katıldı mask
Yaşanabilir Kocaeli buluşması gerçekleşti... Büyükşehir adayları katıldı
Yaşanabilir Kocaeli buluşması gerçekleşti... Büyükşehir adayları katıldı
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Kocaeli Çevre Platformu tarafından düzenlenen ‘Yaşanabilir Kocaeli Buluşması’ Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nde gerçekleşti. Kocaeli Çevre Platformu Dönem Koordinatörü Muhammer Hakkı Ersöz, platform tarafından hazırlanan bildiriyi okuyarak, büyükşehir belediye başkan adaylarına teslim etti.

Yaşanabilir Kocaeli buluşması gerçekleşti... Büyükşehir adayları katıldı

HAYATTA KALMAYI BAŞARABİLMEK LAZIM

Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, “Önce hayatta kalmayı başarabilmek lazım. Sanayi kenti olmamız sebebiyle çevresel katliamlar konusunda sıkıntılı bir şehiriz. TMMOB olarak kent sempozyumları gerçekleştiriyoruz. Bir kenti yönetebilmek için halk meclisleri gerekir diyoruz ama halk görüşü dikkate alınmıyor. Kenti koruyup kollamak ve bu kente neler katabiliriz konularında dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Sizleri birlikte mücadele etmeye davet ediyorum.” dedi.

Yaşanabilir Kocaeli buluşması gerçekleşti... Büyükşehir adayları katıldı

SİYASET ÜSTÜ ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Kocaeli Çevre Platformu Dönem Koordinatörü Muhammer Hakkı Ersöz platform tarafından hazırlanan bildiriyi okudu. Ersöz şöyle konuştu, “Biz siyaset üstü bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını savunuyoruz. Kocaeli’nin master plan yapımları tamamlanmalıdır. Kentler için 40-50 yıllık planlar bir anlam ifade etmiyor. Akıl ve bilim bize sanayi yerlerinde nüfus yoğunluğunu azaltın diyor.

Yaşanabilir Kocaeli buluşması gerçekleşti... Büyükşehir adayları katıldı

SANAYİ YENİDEN KONUMLANDIRILMALIDIR

Ülkedeki sanayi ve nüfus yoğunluğu bölgesel bazda yeniden konumlandırılmalıdır. Bu kent önemli risklerle karşı karşıyadır. Hava kirliliği bir kader değildir, bu engellenebilir bir durumdur. Atıkların geri kazandırılması için belediyeler tarafından uygulamalar artırılmalı ve caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. Yerel yönetimleri akıl ve bilimi ilke edinmeye en başta vicdanlı olmaya davet ediyoruz.” Ersöz’ün konuşması sonrasında Kocaeli Çevre Platformu tarafından hazırlanan bildiri büyükşehir belediye başkan adaylarına ve katılımcılara teslim edildi.

Yaşanabilir Kocaeli buluşması gerçekleşti... Büyükşehir adayları katıldı

# Kocaeli, ifade, başkan, Büyükşehir, çalışma, hava

25 Mar 2024 - 17:46 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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