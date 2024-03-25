24 hafta sonra düşme hattından çıktı

7.HAFTADAN İTİBAREN DÜŞME HATTINDAYDI
2.Lig’de ilk sezonunu yaşayan Derincespor, takımın başına Turhan Sofuoğlu’nu getirmişti. Turhan Sofuoğlu ile ligde 6.haftaya kadar düşme hattının üzerinde yer alan Sarı-Lacivertli ekip, 7. hafta deplasmanda Amed Sportif’e 2-1 mağlup oldu. Bu yenilgi ile düşme hattına inen Derincespor, tam 24 hafta burada kaldı. Temsilcimizde takımın başına Taner Gülleri’nin gelmesiyle son haftalarda çıkışa geçti, pazar günü de evinde Fethiyespor’u 4-1 yendi, 31 puanla tehlikeli bölgenin üzerine çıktı. Sarı-Lacivertli ekip, 3 Nisan Çarşamba günü de plasmanda İnegölspor’a konuk olacak.
FETHİYESPOR KARŞISINDA ETKİLİ FUTBOL OYNADI
Geçen hafta deplasmanda Erzincanspor’a 1-0 mağlup olan Derincespor, pazar günü 39 puanlı Fethiyespor’u konuk etti. Derince Stadı’nda oynanan maça çok iyi başlayan Sarı-Lacivertli ekip, 9.dakikada Melik Derin’in attığı golle 1-0 öne geçti. 22’de konuk Fethiyespor karşılık verdi, skor 1-1 oldu. Beraberlik golünün hemen ardından Taha Aydınlı ile temsilcimiz yeniden öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında Melik derin, kendisinin ikinci, Derincespor’un üçüncü golünü attı, ilk yarıda 3-1 bitti. İkinci yarıda baskılı oynayan Derincespor 90+5’de Okan Baydemir ile farkı 3’e çıkardı, çok önemli galibiyete imza attı.
DERİNCESPOR- Sarı-Lacivertli ekip, son haftalarda kendi sahasında müthiş oynuyor, Fethiyespor’u da 4-1 gibi farklı skorla mağlup etti.
TANER GÜLLERİ- Kocaelispor’un eski futbolcusu Taner Gülleri, Derincespor’a hayat verdi.
MELİK DERİN- Tecrübeli oyuncu Fethiyespor maçında iki gole imza attı.
TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
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30
20
8
2
65
22
68
30
20
7
3
50
22
67
30
17
9
4
46
22
60
31
17
7
7
48
29
58
30
16
6
8
51
37
54
30
15
4
11
53
42
49
30
16
1
13
36
36
49
30
12
7
11
40
38
43
30
11
8
11
34
35
41
30
11
8
11
37
40
41
31
10
9
12
25
24
39
30
9
12
9
39
40
39
31
10
4
17
21
35
34
31
8
9
14
38
43
33
30
8
7
15
31
32
31
31
7
9
15
36
46
30
31
7
9
15
34
54
30
30
7
6
17
30
46
27
30
1
2
27
11
82
5
HAFTANIN MAÇLARI
3 NİSAN ÇARŞAMBA
13.00 Iğdır FK-İskenderun
15.00 Kastamonu-Uşakspor
15.00 Somaspor-Aksaray
15.00 Menemen FK-Düzcespor
15.00 Erzincanspor-Karaman FK
15.00 Etimesgut Belediye- Ispartaspor
15.00 Denizlispor-Sarıyerspor
15.00 Fethiyespor-Amed Sportif
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.