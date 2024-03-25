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24 hafta sonra düşme hattından çıktı

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2.Lig’de bu sezon kümede kalma mücadelesi yapan Derincespor, bu korkuyu hep yakından hissediyordu. Sarı-Lacivertli ekip, 7.hafta indiği düşme hattından tam 24 hafta sonra Fethiyespor’u 4-1 yenerek kurtuldu.

Kenan Meriç
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24 hafta sonra düşme hattından çıktı mask
24 hafta sonra düşme hattından çıktı
24 hafta sonra düşme hattından çıktı
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7.HAFTADAN İTİBAREN DÜŞME HATTINDAYDI

2.Lig’de ilk sezonunu yaşayan Derincespor, takımın başına Turhan Sofuoğlu’nu getirmişti. Turhan Sofuoğlu ile ligde 6.haftaya kadar düşme hattının üzerinde yer alan Sarı-Lacivertli ekip, 7. hafta deplasmanda Amed Sportif’e 2-1 mağlup oldu. Bu yenilgi ile düşme hattına inen Derincespor, tam 24 hafta burada kaldı. Temsilcimizde takımın başına Taner Gülleri’nin gelmesiyle son haftalarda çıkışa geçti, pazar günü de evinde Fethiyespor’u 4-1 yendi, 31 puanla tehlikeli bölgenin üzerine çıktı. Sarı-Lacivertli ekip, 3 Nisan Çarşamba günü de plasmanda İnegölspor’a konuk olacak.

FETHİYESPOR KARŞISINDA ETKİLİ FUTBOL OYNADI

Geçen hafta deplasmanda Erzincanspor’a 1-0 mağlup olan Derincespor, pazar günü 39 puanlı Fethiyespor’u konuk etti. Derince Stadı’nda oynanan maça çok iyi başlayan Sarı-Lacivertli ekip, 9.dakikada Melik Derin’in attığı golle 1-0 öne geçti. 22’de konuk Fethiyespor karşılık verdi, skor 1-1 oldu. Beraberlik golünün hemen ardından Taha Aydınlı ile temsilcimiz yeniden öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında Melik derin, kendisinin ikinci, Derincespor’un üçüncü golünü attı, ilk yarıda 3-1 bitti. İkinci yarıda baskılı oynayan Derincespor 90+5’de Okan Baydemir ile farkı 3’e çıkardı, çok önemli galibiyete imza attı. 

24 hafta sonra düşme hattından çıktı

DERİNCESPOR- Sarı-Lacivertli ekip, son haftalarda kendi sahasında müthiş oynuyor, Fethiyespor’u da 4-1 gibi farklı skorla mağlup etti. 

24 hafta sonra düşme hattından çıktı

TANER GÜLLERİ- Kocaelispor’un eski futbolcusu Taner Gülleri, Derincespor’a hayat verdi.

24 hafta sonra düşme hattından çıktı

MELİK DERİN- Tecrübeli oyuncu Fethiyespor maçında iki gole imza attı.

 

 

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.AMED SPORTİF FAALİYETLER

30

20

8

2

65

22

68

2.GMG KASTAMONUSPOR

30

20

7

3

50

22

67

3. IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

30

17

9

4

46

22

60

4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

31

17

7

7

48

29

58

5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

30

16

6

8

51

37

54

6.İSKENDERUNSPOR A.Ş.

30

15

4

11

53

42

49

7.ISPARTA 32 SPOR

30

16

1

13

36

36

49

8.İNEGÖLSPOR

30

12

7

11

40

38

43

9.SOMASPOR

30

11

8

11

34

35

41

10.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

30

11

8

11

37

40

41

11. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR

31

10

9

12

25

24

39

12.FETHİYESPOR

30

9

12

9

39

40

39

13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

31

10

4

17

21

35

34

14.ARNAVUTKÖY BLD

31

8

9

14

38

43

33

15.BELEDİYE DERİNCESPOR

30

8

7

15

31

32

31

16.SARIYER

31

7

9

15

36

46

30

17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

31

7

9

15

34

54

30

18.DENİZLİSPOR

30

7

6

17

30

46

27

19.UŞAK SPOR A.Ş.

30

1

2

27

11

82

5

 

HAFTANIN MAÇLARI

3 NİSAN ÇARŞAMBA

13.00 Iğdır FK-İskenderun

15.00 Kastamonu-Uşakspor

15.00 Somaspor-Aksaray

15.00 Menemen FK-Düzcespor

15.00 Erzincanspor-Karaman FK

15.00 Etimesgut Belediye- Ispartaspor

15.00 Denizlispor-Sarıyerspor

15.00 Fethiyespor-Amed Sportif

 

 

# hafta, kocaelispor

25 Mar 2024 - 19:02 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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