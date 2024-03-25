Gölcükspor, işi ilk yarıda bitirdi

İLK YARI 2-0 ÖNDE

Bu sezon zirve yarışından çok erken kopan Gölcükspor, ligde tutunmak istiyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, il sıralamasında avantajlı duruma geçmek içinde pazar günü Yuvacıkspor deplasmanında kazanmayı amaçlıyordu. Yuvacık Stadı’nda oynanan maça çok hızlı başlayan Gölcükspor, 17.dakikada Burak Toker, 31.dakikada da Emre Okur’un attığı gollerle 2-0 öne geçti. İkinci yarıda Serbay Yağız ile bir gol daha bulan Gölcükspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı. Yuvacıkspor’un tek golünü penaltıdan Berat Aydın attı.