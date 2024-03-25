Gölcükspor, işi ilk yarıda bitirdi

İLK YARI 2-0 ÖNDE
Bu sezon zirve yarışından çok erken kopan Gölcükspor, ligde tutunmak istiyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, il sıralamasında avantajlı duruma geçmek içinde pazar günü Yuvacıkspor deplasmanında kazanmayı amaçlıyordu. Yuvacık Stadı’nda oynanan maça çok hızlı başlayan Gölcükspor, 17.dakikada Burak Toker, 31.dakikada da Emre Okur’un attığı gollerle 2-0 öne geçti. İkinci yarıda Serbay Yağız ile bir gol daha bulan Gölcükspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı. Yuvacıkspor’un tek golünü penaltıdan Berat Aydın attı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.