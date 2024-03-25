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Gölcükspor, işi ilk yarıda bitirdi

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Geçen hafta lider Çorluspor’u elinden kaçıran Gölcükspor, pazar günü kent derbisinde ligden düşmesine kesin gözle bakılan Yuvacıkspor deplasmanındaydı. Kırmızı-Siyahlı ekip, maçın ilk 30 dakikasında bulduğu gollerle 2-0 öne geçtiği maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Gölcükspor, işi ilk yarıda bitirdi mask
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İLK YARI 2-0 ÖNDE

Bu sezon zirve yarışından çok erken kopan Gölcükspor, ligde tutunmak istiyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, il sıralamasında avantajlı duruma geçmek içinde pazar günü Yuvacıkspor deplasmanında kazanmayı amaçlıyordu. Yuvacık Stadı’nda oynanan maça çok hızlı başlayan Gölcükspor, 17.dakikada Burak Toker, 31.dakikada da Emre Okur’un attığı gollerle 2-0 öne geçti. İkinci yarıda Serbay Yağız ile bir gol daha bulan Gölcükspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı. Yuvacıkspor’un tek golünü penaltıdan Berat Aydın attı.

25 Mar 2024 - 19:04 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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