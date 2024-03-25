Gebzespor yine kayıp

TAÇSPOR’U DA YENEMEDİ
Ligin ilk yarısını 5 puan farkla lider tamamlayan, şampiyonluk şarkılarının söylendiği Gebze’de üst üste kaybedilen puanlardan sonra avantajını da yitirdi. Haftaya bir maçı eksik lider Çorluspor’un 2 puan gerisinde giren Gebzespor, kalan son 6 maçını kazanması halinde şampiyon olacaktı. Mor-Beyazlı ekip, pazar günü sahasında konuk ettiği İstanbul TAÇ Spor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta 90+5’de Adem Parlak’ın penaltıdan attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı.
LİDER ÇORLUSPOR’UN 4 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ
Geçen hafta Tekirdağ deplasmanında Kapaklıspor ile 2-2 berabere kalan Gebzespor, son iki maçında 4 puan kaybetti. Lider Çorluspor’un 4 puan gerisinde kalan Gebzespor, 3.Lig şansını oldukça zora soktu. Gebzespor, bu haftada deplasmanda ligde kalma mücadelesi yapan Kullarspor deplasmanına çıkacak. Mor-Beyazlı ekip, teknik direktör değişiminden sonra oynadığı 3 maçta 5 puan alabildi. Son TAÇ Spor beraberliğinden sonra Gebzespor camiasında takımlarından umudunu yavaş yavaş kesiyor.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
23
17
4
2
57
12
55
22
16
3
3
58
10
51
22
14
4
4
46
19
46
23
13
4
6
39
14
43
22
12
7
3
40
19
43
22
11
5
6
32
24
38
22
11
4
7
34
18
37
22
10
5
7
44
19
35
22
9
6
7
33
24
33
23
9
2
12
42
43
29
22
6
3
13
23
34
21
23
6
1
16
25
50
19
22
5
2
15
15
37
17
23
1
3
19
8
94
6
23
1
1
21
10
89
4
TOPLU SONUÇLAR
Gebzespor: 1 İstanbul TAÇ Spor: 1
Feriköyspor: 3 Lüleburgazspor: 0
Babaeskispor: 0 Sarayspor: 4
Diliskelesispor: 0 Gölcükspor: 0
Keşanspor: 1 Tekirdağ Kapaklı: 0
Çorluspor: 2 Uzunköprüspor: 0
Yuvacıkspor: 1 Gölcükspor: 3
HAFTANIN MAÇLARI
3 NİSAN ÇARŞAMBA
15.00 Tekirdağ Kapaklıspor-Feriköyspor
15.00 Kullarspor-Gebzespor
15.00 İstanbul İFA-Babaeskispor
15.00 Uzunköprüspor-Yuvacıkspor
15.00 Sarayspor-Çorluspor
15.00 Gölcükspor-Diliskelesispor
15.00 İstanbul TAÇ Spor-Keşanspor
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.