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Gebzespor yine kayıp

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BAL’da bu sezon şampiyonluk yarışı yapan Gebzespor, ligin ikinci yarısındaki düşüş sürüyor. Ligin ilk yarısını en yakın rakiplerinin 5 önünde lider bitiren Gebzespor, Pazar günü evinde İstanbul TAÇ Spor ile 1-1 berabere kaldı, son iki maçında 4 puan kaybetti.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Gebzespor yine kayıp mask
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TAÇSPOR’U DA YENEMEDİ

Ligin ilk yarısını 5 puan farkla lider tamamlayan, şampiyonluk şarkılarının söylendiği Gebze’de üst üste kaybedilen puanlardan sonra avantajını da yitirdi. Haftaya bir maçı eksik lider Çorluspor’un 2 puan gerisinde giren Gebzespor, kalan son 6 maçını kazanması halinde şampiyon olacaktı. Mor-Beyazlı ekip, pazar günü sahasında konuk ettiği İstanbul TAÇ Spor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta 90+5’de Adem Parlak’ın penaltıdan attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı.

LİDER ÇORLUSPOR’UN 4 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ

Geçen hafta Tekirdağ deplasmanında Kapaklıspor ile 2-2 berabere kalan Gebzespor, son iki maçında 4 puan kaybetti. Lider Çorluspor’un 4 puan gerisinde kalan Gebzespor, 3.Lig şansını oldukça zora soktu. Gebzespor, bu haftada deplasmanda ligde kalma mücadelesi yapan Kullarspor deplasmanına çıkacak. Mor-Beyazlı ekip, teknik direktör değişiminden sonra oynadığı 3 maçta 5 puan alabildi. Son TAÇ Spor beraberliğinden sonra Gebzespor camiasında takımlarından umudunu yavaş yavaş kesiyor.

 

 

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.ÇORLU SPOR 1947

23

17

4

2

57

12

55

2.GEBZESPOR

22

16

3

3

58

10

51

3.FERİKÖY

22

14

4

4

46

19

46

4.TAÇSPOR

23

13

4

6

39

14

43

5.İFA

22

12

7

3

40

19

43

6.GÖLCÜKSPOR

22

11

5

6

32

24

38

7.DİLİSKELESİSPOR

22

11

4

7

34

18

37

8.KULLAR 1975 SPOR

22

10

5

7

44

19

35

9.KEŞAN SPOR

22

9

6

7

33

24

33

10.KAPAKLISPOR

23

9

2

12

42

43

29

11.SARAY SPOR 1953

22

6

3

13

23

34

21

12.YUVACIKSPOR

23

6

1

16

25

50

19

13.UZUNKÖPRÜSPOR

22

5

2

15

15

37

17

14.LÜLEBURGAZSPOR

23

1

3

19

8

94

6

15.BABAESKİSPOR

23

1

1

21

10

89

4

 

TOPLU SONUÇLAR

Gebzespor: 1 İstanbul TAÇ Spor: 1

Feriköyspor: 3 Lüleburgazspor: 0

Babaeskispor: 0 Sarayspor: 4

Diliskelesispor: 0 Gölcükspor: 0

Keşanspor: 1 Tekirdağ Kapaklı: 0

Çorluspor: 2 Uzunköprüspor: 0

Yuvacıkspor: 1 Gölcükspor: 3

HAFTANIN MAÇLARI

3 NİSAN ÇARŞAMBA

15.00 Tekirdağ  Kapaklıspor-Feriköyspor

15.00 Kullarspor-Gebzespor

15.00 İstanbul İFA-Babaeskispor

15.00 Uzunköprüspor-Yuvacıkspor

15.00 Sarayspor-Çorluspor

15.00 Gölcükspor-Diliskelesispor

15.00 İstanbul TAÇ Spor-Keşanspor

# İstanbul, hafta, Gebze

25 Mar 2024 - 19:37 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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