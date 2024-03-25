Bağdatspor, BAL’ın kapısını araladı

TÜRKELİ GENÇLİK KARŞISINDA İLK YARIDA ETKİLİYDİ
Bu sezon Süper Lig’de gruplarını şampiyon bitiren iki takım Bağdatspor ile Darıca Türkeli Gençlikspor, Play-Off’un son haftasında karşı karşıya geldi. Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi Bağdatspor, Türkeli Gençlikspor’a göre daha baskılı bir futbol oynadı. 15.dakikada da Emirhan İrze’nin atığı golle de 1-0 öne geçti. Anıl Kabil’in ortasında Emirhan İrze, ceza sahası yayı üzerinden çok sert vurdu, Bağdatspor’u 1-0 öne geçirdi.
BAĞDATSPOR PENALTI KAÇIRDI
Maçın hemen başında 1-0 öne geçen Bağdatspor, 25.dakikada Kerem Gülmez’in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltı pozisyonuna Türkeli Gençliksporlu teknik adam ve futbolcular maçın hakemi M.Ali Vardar’a yoğun itirazda bulundu. Penaltı atışını Anıl Kabil kullandı, Türkeli Gençlik kalecisi Ender Dursun gole izin vermedi. İlk yarısı 1-0 biten maçta ikinci yarıda çok fazla pozisyon yoktu. 90+2’de ikinci yarı oyuna giren Fatih Güler, Bağdatspor’u 2-0 öne geçiren golü attı.
SÜPER LİG PLAY-OFF PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Bağdatspor: 2 Darıca Türkeli Gençlik: 0
Karamürselspor: 1 Çayırovaspor: 0
Beylikbağıspor: 2 Körfez GB: 0
HAFTANIN MAÇLARI
Bağdatspor-Karamürselspor
Darıca Türkeli Gençlik- Körfez GB
Beylikbağıspor-Çayırovaspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.