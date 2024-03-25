Bağdatspor, BAL’ın kapısını araladı

TÜRKELİ GENÇLİK KARŞISINDA İLK YARIDA ETKİLİYDİ

Bu sezon Süper Lig’de gruplarını şampiyon bitiren iki takım Bağdatspor ile Darıca Türkeli Gençlikspor, Play-Off’un son haftasında karşı karşıya geldi. Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi Bağdatspor, Türkeli Gençlikspor’a göre daha baskılı bir futbol oynadı. 15.dakikada da Emirhan İrze’nin atığı golle de 1-0 öne geçti. Anıl Kabil’in ortasında Emirhan İrze, ceza sahası yayı üzerinden çok sert vurdu, Bağdatspor’u 1-0 öne geçirdi.

BAĞDATSPOR PENALTI KAÇIRDI

Maçın hemen başında 1-0 öne geçen Bağdatspor, 25.dakikada Kerem Gülmez’in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltı pozisyonuna Türkeli Gençliksporlu teknik adam ve futbolcular maçın hakemi M.Ali Vardar’a yoğun itirazda bulundu. Penaltı atışını Anıl Kabil kullandı, Türkeli Gençlik kalecisi Ender Dursun gole izin vermedi. İlk yarısı 1-0 biten maçta ikinci yarıda çok fazla pozisyon yoktu. 90+2’de ikinci yarı oyuna giren Fatih Güler, Bağdatspor’u 2-0 öne geçiren golü attı.



SÜPER LİG PLAY-OFF PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Bağdatspor 5 3 2 0 7 2 11 2-Karamürselspor 5 2 3 0 4 2 9 3-Beylikbağıspor 5 2 2 1 5 4 8 4-Çayırovaspor 5 2 0 3 5 6 6 5-Türkeli Gençlik 5 1 1 3 4 6 4 6- Körfez G.B 5 1 0 4 2 7 3

TOPLU SONUÇLAR

Bağdatspor: 2 Darıca Türkeli Gençlik: 0

Karamürselspor: 1 Çayırovaspor: 0

Beylikbağıspor: 2 Körfez GB: 0

HAFTANIN MAÇLARI

Bağdatspor-Karamürselspor

Darıca Türkeli Gençlik- Körfez GB

Beylikbağıspor-Çayırovaspor