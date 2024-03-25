Karamürsel, Çayırova’yı üçüncü maçta yendi

LİGDE ÇAYIROVASPOR İKİ MAÇTA DA GALİP GELMİŞTİ

Daha önce ilimizi BAL’da temsil eden Karamürselspor ile Çayırovaspor normal sezonda aynı grupta yer aldı. Bu iki takımın ligde oynadığı ilk maçta Çayırovaspor, deplasmanda 3-2, kendi sahasında da 2-0 kazanmıştı. İki takımın bu sezon üçüncü kez karşı karşıya geldiği maçta ise gülen taraf Karamürselspor oldu. Sarı-Lacivertli ekip, son dakikalara 0-0 berabere girilen maçta korner atışında İbrahim Demirer’in kafa golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Son iki maçını kazanan Karamürselspor, puanını 9’a çıkardı, ikinci sıradaki yerini korudu. 6 puanda kalan Çayırovaspor, Bağdatspor’dan sonra Karamürselspor’a da kaybetti.