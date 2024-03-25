Karamürsel, Çayırova’yı üçüncü maçta yendi

LİGDE ÇAYIROVASPOR İKİ MAÇTA DA GALİP GELMİŞTİ
Daha önce ilimizi BAL’da temsil eden Karamürselspor ile Çayırovaspor normal sezonda aynı grupta yer aldı. Bu iki takımın ligde oynadığı ilk maçta Çayırovaspor, deplasmanda 3-2, kendi sahasında da 2-0 kazanmıştı. İki takımın bu sezon üçüncü kez karşı karşıya geldiği maçta ise gülen taraf Karamürselspor oldu. Sarı-Lacivertli ekip, son dakikalara 0-0 berabere girilen maçta korner atışında İbrahim Demirer’in kafa golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Son iki maçını kazanan Karamürselspor, puanını 9’a çıkardı, ikinci sıradaki yerini korudu. 6 puanda kalan Çayırovaspor, Bağdatspor’dan sonra Karamürselspor’a da kaybetti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.