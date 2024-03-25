Beylikbağı bırakmıyor

KÖRFEZ GB’Yİ YENDİ

Bu sezon Süper Amatör Lig’e yükselen iki takımın maçında Beylikbağıspor ile Körfez Gençler Birliği karşılaştı. Son 3 maçından mağlup ayrılan Körfez GB, zorlu deplasmanda kazanıp, ilk iki umutlarını sürdürmek istiyordu. Beylikbağıspor’da sahasında kazanıp, BAL umutlarını ligin ikinci yarısına taşımayı hedefliyordu. Beylikbağı Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında iki takımda çok fazla pozisyona giremedi. Ev sahibi ekip 40.dakikada Türkay Atçı’nın uzaktan attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Körfez GB, Eşref Şimşek, Ozan Güneş ve Baran Perk ile pozisyonlar buldu. 85.dakikada Beylikbağıspor, Hüseyin Emre Aydın’ın golüyle skoru 2-0 yaptı, 3 puanın sahibi oldu.