Beylikbağı bırakmıyor

KÖRFEZ GB’Yİ YENDİ
Bu sezon Süper Amatör Lig’e yükselen iki takımın maçında Beylikbağıspor ile Körfez Gençler Birliği karşılaştı. Son 3 maçından mağlup ayrılan Körfez GB, zorlu deplasmanda kazanıp, ilk iki umutlarını sürdürmek istiyordu. Beylikbağıspor’da sahasında kazanıp, BAL umutlarını ligin ikinci yarısına taşımayı hedefliyordu. Beylikbağı Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında iki takımda çok fazla pozisyona giremedi. Ev sahibi ekip 40.dakikada Türkay Atçı’nın uzaktan attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Körfez GB, Eşref Şimşek, Ozan Güneş ve Baran Perk ile pozisyonlar buldu. 85.dakikada Beylikbağıspor, Hüseyin Emre Aydın’ın golüyle skoru 2-0 yaptı, 3 puanın sahibi oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.