Başakşehir ile antrenman maçı var

SAKATLAR OYNAMAYACAK



Milli aranın ardından Göztepe ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Kocaelispor bu maçın hazırlıkları kapsamında bugün Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sakatlıkları bulunan Fofana, Giorgi Kharaishvili, Giorgi Beridze, Christian Kouakou ve Gökhan Değirmenci, bu maçta yer almayacak. Cezalı olan Oğuz Ceylan ile Davit Skhirtladze’nin de forma giymesi beklenmiyor. Başakşehir Tesisleri’nde oynanacak olan maç 17.00’da başlayacak.

OYNAMAYANLAR ŞANS BULACAK

Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in bu maçta ligde fazla forma şansı bulamayanlar ağırlıklı bir 11’i sahaya sürmesi bekleniyor. Tuncer Duhan Aksu, Mesut Can Tunalı ve ile genç yetenek Bedirhan Yıldız’ın bu maçta forma giymesi bekleniyor. İki takım da kendisini gelecek hafta oynanacakları maçtan önce bu karşılaşmada test edecek ve Milli arayı boş geçmemiş olacak. Bu özel karşılaşma Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan’ın isteğiyle basına kapalı olacak.

Kaynak: spor servisi