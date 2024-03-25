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Kocaelispor taraftarlarından Göztepe maçı bütünleşmesi

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Son dönemde üst üste aldığı yenilgilerle birlikte önce takımın antrenörü Ertuğrul Sağlam yönetim tarafından gönderildi ve daha sonra da kulüp başkanı Engin Koyun, istifa etti.

Kocaelispor taraftarlarından Göztepe maçı bütünleşmesi mask
Kocaelispor taraftarlarından Göztepe maçı bütünleşmesi
Kocaelispor taraftarlarından Göztepe maçı bütünleşmesi
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Üst üste yaşanan olumsuzluklar nedeniyle taraftarların Süper Lig umutları kırıldı. Ancak bazı taraftarlar umutlarını diri tutmak ve Kocaelispor’a sahip çıkmak için toplu taşıma araçlarının koltuklarına elleri ile yazdıkları yazıları bıraktı. Tramvayda “Korsan bildiri” esprilerine de neden olan yazıların tamamında “Herkes maça” çağrısı ile bırakılmıştı. 3 Nisan’da Göztepe ile saat 20.30’da yapılacak olan maça tüm taraftarları ve Kocaeli halkını davet eden taraftar grubu kağıtlara el yazıları ile “3 Nisan’da yapılacak Kocaelispor-Göztepe maçı süper lig için önemli. Bu mücadelede sevdanı yalnız bırakma, hatırlat mazini, yakalım İzmit’i” yazıldı. Kâğıtları gören vatandaşlar yazıları okuduktan sonra yazıları kağıtları aynı yere koyması dikkat çekti.

Kocaelispor taraftarlarından Göztepe maçı bütünleşmesi

 

Kocaelispor taraftarlarından Göztepe maçı bütünleşmesi

# kocaelispor, Kocaeli, İzmit

25 Mar 2024 - 20:35 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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