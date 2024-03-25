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İşletmeler kredi kartı komisyonunu vatandaşa yüklemeye başladı! Dikkat edin…

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Son dönemde bankaların, pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını yükseltmesi tüketicilere de yansımaya başladı.

İşletmeler kredi kartı komisyonunu vatandaşa yüklemeye başladı! Dikkat edin… mask
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 Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, bazı işletmelerin kredi kartı komisyon oranlarındaki artışı tüketicilere yansıttığını belirterek, "Kredi kartıyla alışveriş yaparken ek komisyon alan işletmeleri tespit ederek, yasal yollara başvuracağız. Tüketicilerin mağduriyetini gidermek için gereken her türlü adımı atacağız." dedi.

Bir süredir bankaların pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını artırması, vatandaşla işletme arasında alışveriş sürecine de etki etti. Kredi kartıyla alışveriş konusunda işletmelerin geliştirdiği yeni alışkanlıklar ortaya çıkarken Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, son dönemde kredi kartlarından alınan komisyonlara ilişkin şikayetlerde artış yaşandığını söyledi.

KREDİ KARTLARINDAKİ KOMİSYON ARTIŞINI TÜKETİCİLERE YANSITAN İŞLETMELERE TEPKİ

Kredi kartlarının kullanımının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ile belirlendiğine işaret eden Kılıç, "Bankalar, pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını son dönemde yükseltti. Bazı işletmeler kredi kartındaki komisyon artışını tüketicilere yansıtmaya başladı. Bu yasal değil. Komisyonsuz alışveriş bizim hakkımız." diye konuştu.

Kredi kartlarındaki komisyonun zaman zaman tüketiciler ile işletmeler arasında gerginliğe yol açtığına dikkati çeken Kılıç, bazı işletmelerin ise camlarına "Kredi kartı geçersizdir" ibaresi astığını bildirdi.

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Kılıç, banka ile işletme arasındaki komisyon ücretinin tüketicilere yansıtılmasının mağduriyete ve hakların ihlaline neden olduğunu dile getirdi.

Komisyon ödemek istemeyen vatandaş, ücreti IBAN üzerinden şirketin hesabına havale ediyor.

Komisyon sorununa karşı etkili şekilde mücadele edeceklerini ve tüketicilerin haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Kredi kartıyla alışveriş yaparken ek komisyon alan işletmeleri tespit ederek yasal yollara başvuracağız.

Tüketicilerin mağduriyetini gidermek için gereken her türlü adımı atacağız.

Tüketicilerin haklarını korumak ve adil bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla her türlü çabayı göstereceğiz.

Tüm tüketicileri haklarını bilmeye ve ihlalleri derneğimize bildirmeye çağırıyoruz." (AA)

 

Kaynak: AA

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25 Mar 2024 - 20:56 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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