Pazarcılara çöp çuvalları dağıtılsın

Bu eziyet aynı zamanda pazarı temizleyen belediye çalışanları için de geçerli. Sürekli şikayet konusu olan semt pazarlarının atıkları ile ilgili Değirmendere’de yaşayan bir okurumuz çok güzel bir öneri getirdi. Değirmendere’de cumartesi günü kurulan pazarın ardından kalan atıkları fotoğraflayan okurumuz, “Pazardan sonra kötü görüntü ve kokunun çıkmaması için harar denilen büyük çuvalların belediye tarafından pazarcı esnaflarına dağıtılması halinde çöpler bu torbalarda toplanabilir.

HEM ÇEVREYE HEM İNSANA FAYDALI

Böylece gün sonunda hem kötü görüntü ortadan kalkar, hem de belediyenin çöpler kokmadan temizlemesi kolaylaşır. Gerçekten bu haliyle tam bir çevre kirliliği. Pazar kalktıktan sonra pazarın kurulduğu sokaklardan ya da caddeden geçmek imkansız oluyor. Kötü kokular evlerin içine giriyor. Eğer büyük çuvallarda pazarcılar kendi çöplerini toplarsa ne çevreye ne de insanlara bir zararı olmaz. Aksine bu çöpler bu haliyle bir toplanma alanına götürülerek gübreye dönüştürülebilir. Bu konuda sadece Gölcük Belediyesi’nin değil diğer tüm belediyelerin çalışma yapmasını talep ediyorum” dedi.