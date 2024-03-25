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Tarım İl Müdürlüğü için acil tahliye kararı

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Tarım İl Müdürlüğü hizmet binası ve lojmanları yapılan kontrollerde ağır hasarlı çıktı. Acil tahliye kararı olan bina ve lojmanlar için başlatılan yer arayışında da sonuç çıkmadı. Yeni yer bulunmaması çalışanları tedirgin ediyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Tarım İl Müdürlüğü için acil tahliye kararı mask
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YER BULAMIYORLAR

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından ülke genelinde kamu binalarının tamamında depreme dayanıklılık testleri yapılmaya başlandı. Kocaeli’de de yapılan çalışmalarda Ticaret İl Müdürlüğüne ait olan ve altında Gümrük Mağazası’nın bulunduğu İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki binası ağır hasarlı çıkmıştı. Bu binalar dışında hasarlı olduğu ortaya çıkan bir diğer yapı ise Başiskele Ovacık Kumla Deresi yakınındaki Tarım İl Müdürlüğü binası. İl müdürlüğü binası ve lojmanlara yapılan incelemeler neticesinde ağır hasarlı belgesi verildi. Müdürlük, hem hizmet binası hem de lojmanlar için yer arayışına başladı.

ÇALIŞANLAR TEDİRGİN

Tarım İl Müdürlüğü tarafından hizmet binası ve lojmanlarda yaptırılan testlerin sonucunda hem hizmet binasının hem de lojmanların en kısa zamanda tahliye edilmesi gerektiği kararı çıktı. Hizmet binası ve 20 daireden oluşan 2 blok lojmanların ağır hasarlı olması nedeniyle alınan bu karar sonucu il müdürlüğü yeni yer arayışına başladı. Ancak henüz bir yer bulamadı. Lojmanlarda yaşayan il müdürlüğü çalışanları da kararın ardından büyük tedirginlik içinde. Çalışanlar bir an önce yer bulunup hem hizmet binasının hem de lojmanların tahliye edilmesini istiyor.

 

SON DERECE YIPRANMIŞ GÖRÜNÜYOR

Başiskele Ovacık Mahallesi Kumla Deresi yakınında yer alan lojman binalarına dışarıdan da bakıldığında yıllara yenildiği ve deprem karşısında risk oluşturduğu görülebiliyor.

# Kocaeli, hizmet, İzmit, yeni

25 Mar 2024 - 21:12 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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