Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

SGK'dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak" açıklaması sonrası SGK'dan bir hamle geldi. Yapılan açıklamaya göre SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödenecek.

SGK'dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Mart'taki Kayseri mitinginde "Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak" açıklaması sonrası SGK'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibinin de başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon alacağı bildirildi.

SGK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir."

BAŞVURANLARA 5 BİN LİRA PROMOSYON ÖDEMESİ YAPILACAK

"Bunun dışında, SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir."

SGK, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğunu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerini de açıkladı. Öte yandan diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

21 Mart'ta AK Parti Kayseri mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli promosyonlarına ilişkin, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti.

Kaynak: sondakika.com

# Emekli, parti, recep tayyip erdoğan, Promosyon

25 Mar 2024 - 21:48 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.531.618 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

MAL SEVKİYATI YAPACAK ŞOFÖR ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBUNDA çalışabilecek, *E sınıfı ehliyetli, *SRC 4 Belgesi, *Psikoteknik Belgesi, *Dijital Kartına Sahip *25-45 yaş arası, *30.000...

TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBU’NDA çalışabilecek, Derince, İzmit, Başiskele adres bilgisine sahip, 25-45 yaş arası, 19.000 TL maaş TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ar...

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Taşkın: Memura bayram ikramiyesi verilmelidir mask
Taşkın: Memura bayram ikramiyesi verilmelidir
Borsada banka rüzgarı mask
Borsada banka rüzgarı
Konut fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor mask
Konut fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor
IRC Otomotiv 26 personel alacak mask
IRC Otomotiv 26 personel alacak
Kandıra’da o fabrika 15 işçi alacak mask
Kandıra’da o fabrika 15 işçi alacak
Kartlı ödemeler 1 trilyon lirayı aştı mask
Kartlı ödemeler 1 trilyon lirayı aştı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL