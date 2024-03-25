Kocaeli’de geri dönüşüm ve boya dükkanında yangın

Başiskele ilçesi Sanayi Sitesi’nde geri dönüşüm ve boya dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, patlamalar yaşandığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı geri dönüşüm fabrikası ve boya dükkanını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.