Kocaeli’de geri dönüşüm ve boya dükkanında yangın

Başiskele ilçesi Sanayi Sitesi’nde geri dönüşüm ve boya dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, patlamalar yaşandığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı geri dönüşüm fabrikası ve boya dükkanını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA