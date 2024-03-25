Geri dönüşüm deposundaki yangın 71 itfaiye personelinin müdahalesiyle söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir geri dönüşüm deposunda bilinmeye bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun bitişiğindeki 5 iş yerine daha sıçradı. Yükselen alevler gökyüzünü kaplarken, küçük çapta patlamalar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dört bir yandan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü. Ekipler daha sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.
24 araç ve 71 personelle müdahale edildi
Yangında depo ve iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi. Bölgede incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, yangına 24 araç ve 71 personelle müdahale edildiğini açıkladı.
Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.