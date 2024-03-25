Genç sporcunun beyin ölümü gerçekleşti

Kocaeli Bölge Antrenörü Şevki Kavurat ve kızı Sıla, Okul Sporları müsabakaları için Çorum’a giderken kaza geçirdi. Şevki Kavurat’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kızı Sıla'nın bugün tedavi gördüğü Çankırı Devlet Hastanesi yoğun bakıma ünitesinde beyin ölümü gerçekleşti. Ayrıca sporcularından İmdat Günel’in de ameliyatı için Ankara’ya sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Ayhan - Ah benim güzel kızım,melek lazım çok üzdün beni çok.seni hiç tandıman ama 2 kız babası olarak acımı anlatamam.baban kadar olamayacağınızı bende çok çok fazla üzüldüm.mekqnın cennet olsun güzel kızım.ailene allahutala dan sabırlar diliyorum
Hüseyin B. - Gencecik pırıl pırıl sporcu bir kız çocuğumuz bir trafik kazasında aramızdan ayrıldı. İnsan çok üzülüyor ve üzülmemekte elde değil. Allah ,ailesine ve tüm Kocaeli halkına sabırlar versin.
İsmai̇l Ay - Çok yazık olmuş
Kederli ailesine başsağlığı diliyorum Yüce Allah ım dan mekanı Cennet olsun inşallah
Nurlar içinde yatsın.
Erol Colak - Allah'ım gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar versin Amin
Vatandaş - Allah rahmet eylesin mekanı cennet sabırlar dilerim ailesine çok zor
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.