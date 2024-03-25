Genç sporcunun beyin ölümü gerçekleşti

Ayhan - Ah benim güzel kızım,melek lazım çok üzdün beni çok.seni hiç tandıman ama 2 kız babası olarak acımı anlatamam.baban kadar olamayacağınızı bende çok çok fazla üzüldüm.mekqnın cennet olsun güzel kızım.ailene allahutala dan sabırlar diliyorum