Belediyenin elektriği ile propaganda

Ancak bazı eleştirilerin haklılık yanları da var. Tüm siyasi partiler kurdukları stantlara ya kendi partilerinde, ya anlaştıkları bir esnaftan elektrik alıp ses sistemlerini çalıştırırken CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet ise İzmit Belediyesine ait olan vitamin durağının elektriğini kullanması eleştirilere neden oldu. Siyasi partiler seçim propaganda döneminde siyasi partilerin mevcut belediye başkanlıkları olduğu yerlerde kamunun olanaklarının kullanmasının doğru olmadığını belirtti. Vatandaşlar ve siyasi partiler CHP İzmit Belediye başkanı adayının, şu anda İzmit Belediye Başkanı olmasının onun kamunun kaynaklarını kendi propagandasında kullanma hakkı vermediğini kaydetti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.