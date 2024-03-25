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Belediyenin elektriği ile propaganda

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Yerel seçimlere 5 gün kaldı.  Kalan son 5 günde seçim çalışmalarındaki rekabet iyice kızışıyor. Cumhuriyet Bulvarı üzerinde stantlarını açıp propagandalarını yapan siyasi partiler ve adaylar artık her türlü eleştiriyi yapar hale geldi.

Belediyenin elektriği ile propaganda mask
Belediyenin elektriği ile propaganda
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Ancak bazı eleştirilerin haklılık yanları da var. Tüm siyasi partiler kurdukları stantlara ya kendi partilerinde, ya anlaştıkları bir esnaftan elektrik alıp ses sistemlerini çalıştırırken CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet ise İzmit Belediyesine ait olan vitamin durağının elektriğini kullanması eleştirilere neden oldu. Siyasi partiler seçim propaganda döneminde siyasi partilerin mevcut belediye başkanlıkları olduğu yerlerde kamunun olanaklarının kullanmasının doğru olmadığını belirtti. Vatandaşlar ve siyasi partiler CHP İzmit Belediye başkanı adayının, şu anda İzmit Belediye Başkanı olmasının onun kamunun kaynaklarını kendi propagandasında kullanma hakkı vermediğini kaydetti.

Belediyenin elektriği ile propaganda

 

Belediyenin elektriği ile propaganda

# İzmit, VAR, seçim

25 Mar 2024 - 23:29 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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