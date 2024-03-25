Belediyenin elektriği ile propaganda

Ancak bazı eleştirilerin haklılık yanları da var. Tüm siyasi partiler kurdukları stantlara ya kendi partilerinde, ya anlaştıkları bir esnaftan elektrik alıp ses sistemlerini çalıştırırken CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet ise İzmit Belediyesine ait olan vitamin durağının elektriğini kullanması eleştirilere neden oldu. Siyasi partiler seçim propaganda döneminde siyasi partilerin mevcut belediye başkanlıkları olduğu yerlerde kamunun olanaklarının kullanmasının doğru olmadığını belirtti. Vatandaşlar ve siyasi partiler CHP İzmit Belediye başkanı adayının, şu anda İzmit Belediye Başkanı olmasının onun kamunun kaynaklarını kendi propagandasında kullanma hakkı vermediğini kaydetti.