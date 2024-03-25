Kocaeli’de 6 ilçe elektriksiz kalacak  (26 Mart Kocaeli Elektrik Kesintisi)

SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 26 Mart Salı günü 6 ilçede elektrikler kesilecek. Gölcük, Başiskele, İzmit, Kartepe, Kandıra, Gebze’de kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:
Mahalle
Cadde-Sokak
Planlanan Tarih
Başlama Saati
Bitiş Saati
BAŞİSKELE
DOGANTEPE, DOĞANTEPE, YUVACIK YAKACIK
14., 14. SK., 18. SK., 21. SK., 22. SK., 24. SK., 28., 28. SK., 5., 5. SK., 7., 7. SK, 7. SK., BALCI, BALCI SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE HÜRRIYET, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE MEVLANA CD., HAMZADAĞ SK., SARAL, SARAL SK., SERIN, SERİN SK.
26.03.2024
09:00
17:00
BAŞİSKELE
KAZANDERE
KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER
26.03.2024
09:30
14:00
BAŞİSKELE
SERVETIYE CAMI, SERVETİYE CAMİ
AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER
26.03.2024
14:30
17:30
GEBZE
AHATLI, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, KARGALI, TEPEMANAYIR
2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3720. SK., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3924, 3924., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., AKYOL SK., AŞIR SK., AYDOĞDU SK., BOSNA CD., ÇEŞME ALTI SK., DAR SK., DEDE SK., DERYA SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ESENYOL SK., FINDIKLAR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., HATIPLER, HATİPLER CD., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KUYU SK., MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., NALBANT SK., PARK SK., PINAR SK., PINARBAŞI SK., POYRAZ SK., SEDA SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YENİYOL SK.
26.03.2024
09:00
12:00
GÖLCÜK
ESKİFERHADİYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İRŞADİYE, MAMURIYE, ÜMMİYE
ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ILYAS KANPARA, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., KANPARALAR CD., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER
26.03.2024
10:00
12:00
GÖLCÜK
HISAREYN MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ
KARAKAŞ CD., ORHANGAZI
26.03.2024
10:00
17:00
İZMİT
FEVZİ ÇAKMAK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, YESILOVA, YEŞİLOVA
AHMET RASİM CD., AHMET VEFİK PAŞA CD., AKÇADAĞ CD., AKYAZILI SK., ASİYE SK., AYDOĞAN SK., BALÖREN SK., BAŞTAN SK., BAYRAM SK., BERRA SK., BESTEKAR SK., BUSEM SK., CEVHER SK., CİNNAH CD., ÇAĞAN SK., ÇAĞLAYANLAR SK., ÇARŞIBAŞI CD, ÇARŞIBAŞI CD., DAĞDERE SK., DEDE EFENDİ SK., DİKMENLER SK., DİLARAM SK., ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK., ELMASLAR SK., ELMATEPE CD., ELZEM, ELZEM SK., EMRE SK., ERSİN SK., ESKİOĞLU SK., FUAT PAŞA SK., GENÇLİK CD., GİRNE CD., GİZEMNUR CD., GÜLİZAR SK., GÜMÜSSUYU, GÜMÜŞSUYU SK., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE CD., HAMDİ USTA CD., HEKIM, HEKİM SK., IÇTEN, İÇTEN SK., İKLİM SK., İLKBEYAZIT SK., İRADE SK., İSKEFİYE CD., KARADERE SK., KARANLIK SK., KILAVUZ SK., KOCA YUSUF CD., KOZA SK., KÖRFEZ SK., KÜLTÜR SK., MAHİR SK., MENTEŞE SK., NENEHATUN SK., NEYZEN TEVFİK CD., OSMAN GAZİ CD., ÖMER MUHTAR, ÖMER MUHTAR CD., ÖZ LEVENT SK., PLEVNE CD., POLATLI SK., RAMAZANLAR SK., RÜSTEM SEZER SK., SİNCAN, SÜMERLER SK., ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD., TAHRAN CD., TURHAN SK., ÜNLÜ PINAR CD., YAGMURLUK, YAĞMURLUK CD., YAYKIN SK., YEŞİLOVA CD., YETİŞ SK., YILDIZTEPE CD., ZAFER CD., ZAKKUM SK.
26.03.2024
10:00
12:00
KANDIRA
ALAYBEY, ÖZBEY, PINARDÜZÜ
ALAYBEY MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER
26.03.2024
09:00
17:00
KARTEPE
BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE
11.İSİMSİZ SK., ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN CD., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., DOĞANER SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜMÜSÇÜ, İMAMOĞLU SK., KADER SK, KANAAT, KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MESUDİYE CD., ÖZMEN SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SEVIL, SEVİL SK, SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., YAKIN SK.
26.03.2024
09:00
17:00
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.