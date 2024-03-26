e-bebek indirimi uygulamadı

Farklı ürünlerde alan vatandaş kasada aldığı tırnak makasına indirim uygulanmadığını fark etti. Durumu fark ettikten sonra yaşadığı sorunu anlatan vatandaş, “Kasiyer olan çalışana neden indirim yapılmadığını sorduğumda indirimin sadece bazı ürünlerde olduğunu söyledi. Ancak ben duruma itiraz ettim ve tabelada tüm ürünlere yazısını gösterdi. Sonra bilgisayarda baktı ve bu üründe yok dedi. Ancak ben bu ürünün Chicco markasının olduğunu ve indirimin uygulamasını istedim.
DOLANDIRILIYORUZ
Bunun üzerine mağaza müdürü çağrıldı. Gelen müdür kötü bir üslup ile kime şikayet ederseniz edin diyerek arkasını dönerek söylenip gitti. Gerçekten sorumsuzluğun bu kadarına pes dedirttiler bize. Vatandaş göz göre göre dolandırılıyor. Eğer bazı ürünlerde indirim yoksa koca tabelaya tüm ürünlerde yazısı yazılmaz. Yazmışsanız o zaman tüm ürünlerde bu indirimi uygulayacaksınız. Yetkili kurumların bu konuda gerçekten denetim yapmasını istiyoruz. Belki marka tüm ürünlerine indirim yapmıştır ama mağaza uygulamayarak buradan ek para kazanıyordur. Bu konularda da denetim istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.